24 timer i Murmansk

08:00: Murmansk frihetsgudinne

– En frisk morgentur på 3,5 km, eller en liten tur med lokalbussen

Frokost bestående av russisk salat, egg og sylteagurk på hotellet. Så turen ut av sentrum, opp til Alyosha, minnesmerket for russiske soldater som beskyttet Arktis under 2. verdenskrig. En imponerende utsikt over Kolabukten og Barentsfjellene.

Mange benytter promenaden ved Semyonovskoye-sjøen til en joggetur, mens innsjøen er populær for svømmetur, sommer som vinter. Isen hugges opp i sørenden hele vinterhalvåret.

For en roligere morgen, spander på deg buss til Gagarina (linje 2/3/4) eller taxi. Velger du å gå, ta gjerne turen innom pai-bakeriet Shtolle for et stykke nybakt kirsebærpai.

09:00 Eikeris og pirog

– Det er slutt på matkuponger, men stemningen er fortsatt stalinistisk

Det er ikke alltid så mange boder ved Lenin-markedet, men plukk med deg en bunt eikeris til senere bruk. Har du ennå ikke spist frokost, er pirogene ved usbekiske Zakusochnaya verdt å vente på. En særdeles enkel liten kafé, men populær blant bodselgere og naboer. Det halvtomme torget mellom betongblokkene leder raskt tankene til bo- og leveforholdene under sovjettiden.

Eilert Larstorp Paulsen

10:00: Kulturkafeen Start-up

– En urban kaffebar med utsikt over torget

Følg Chelyuskintsev forbi monumentet for arktiske erobrere, Покорителям Арктики. Det tidligere varehuset huser i dag det regionale kunstmuseet.

Tvers over plassen ligger Start-up, et av de siste tilskuddene i sentrum, med god kaffe og en utmerket strudel. Ved kulturkafeen er det ofte visesang eller konserter. Et hyggelig og rolig alternativ også på kveldstid, med alle rettigheter.

11:00: Atomdrevet museum

– Se en atomreaktor og brenselsstaver på nært hold

Nede i havnen venter «Lenin». Den atomdrevne isbryteren var i 1957 verdens første atomdrevne skip, den kunne gå for full maskin i 100 dager på en brenselsstav med 2,5 kg anriket uran. I dag fungerer båten som museum, og gir et spennende innblikk i russisk atomhistorie og kappløpet rundt utvikling av atomenergi.

Ta et stopp før broen over togskinnene på vei tilbake mot torget. Her kan du plukke opp et stykke røkt skate som souvenir med hjem, fra den lille og godt skjulte fiskehandleren Magasin Rybnyy.

Eilert Larstorp Paulsen

12:00: Russisk lunsj

– Endelig tid for Sсhi, Golubtsy og Kvass

Murmansk er full av rimelige og gode lunsjkantiner og kafeer, men de er sjeldent skiltet og vanskelige å finne. Den hyggeligste er Kruzhka, hvor maten er lokal og hjemmelaget. De har flere filialer i byen, men favoritten ligger i Profsoyuzov, hvor det også er hyggelig stemning på kveldstid.

En annen enkel lunsjfavoritt er Vintage nr. 1. Ikke i kjelleren, men i første etasje serveres dagens husmannskost fra betjent buffet. Saft eller Kvass er populær lunsjdrikke.

Eilert Larstorp Paulsen

13:00: Tid for shopping

– Uansett hva du finner, er det rubler å spare

I den andre enden av byen ligger Murmansk Mall med over 100 butikker. Her finner man både H&M, McDonald’s og en rekke andre kjeder som Zara, Pull & Bear, Tom Tailor og Helly Hansen. Det er et stort og moderne handlesenter, med godt utvalg og gode priser på klær, sko, kosmetikk og elektronikk. Senteret har lekepark for de minste og flere spisesteder. Det går busser både langs Schmidt (2, 4) og Lenin Ulitsa (3, 6) murmall.ru

15:00: Blinis med kaviar

– Maslenitsa markerer våren og slutten på mørketiden

Intet besøk til Russland uten denne bakte russiske festvarianten av pannekaker, som tradisjonelt ble servert med rømme, kaviar og vaktelegg ved sommersolverv for å ønske solen velkommen tilbake.

Ved Toshchiny Bliny serveres delikatessene med alt fra gjedderogn til multe-syltetøy. Menyen er på russisk og engelskkunnskaper er fraværende, men her har du råd til å bestille et par ulike blinis dersom du skulle bomme. Eventuelt kan du ta bilde av menyen med google translate-appen, så har du den øyeblikkelig på norsk.

16:00: Russisk ølkultur

– Både bjerkesevje og kvass blir brukt i russisk ølproduksjon

I tidligste laget for noen, men et russisk tapp-hus bør oppleves. Overalt i byen ligger utsalg hvor du kan fylle egne flasker med lokalt øl. En utbredt kultur, hvor mange av utsalgene har opp mot 20 ulike brygg på fat.

Ved Beer Card er det også mulig å konsumere sin nytappede flaske i lokalet. Her får du også kjøpt rimelige engangsflasker og growlers - dette er rett og slett en brun, russisk øl-pub.

Som alternativ til gjæret drikk i enkle omgivelser, serveres kaffe i urbant miljø ved Yunost eller Moroshka like ved.

Eilert Larstorp Paulsen

17:00: Tid for renselse

-Banya баня betyr bad, som i Russland er synonymt med badstue

På tide å gjøre seg klare for kvelden, og det gjøres best i et russisk badstuhus. Et av byens bedre ligger ved Complex Glarus. Her får du håndkle og annet du måtte trenge for et par kroner. Husk et håndkle til badstuen og et annet til dusjen senere.

Eikeriset legges i vann de første 3 rundene, før det daskes løs de 2 siste. Man dusjer både før og etter badstue og bad. I garderoben serveres det ofte te mellom slagene, men ta med en flaske vann eller to. Egne tider for kvinner og menn.

19:00: Restaurant Tundra

– Nordiske spesialiteter fra det russiske kjøkken

Tundra er et av byens høydepunkter. En god, nordisk restaurant med spennende interiør som setter byen på kartet. Ikke fordi maten er bedre enn andre steder, men fordi konseptet reflekter nye Murmansk godt.

Kontrasten fra det halvtomme Leninmarkedet og de grå blokkene fra sovjettiden er stor. Utmerket Borsch og pepperrotvodka, som overgås av kongekrabbe, blekksprut og kamskjell fra Barentshavet.

21:00: Beer slaughter

– En urban og rocka bar med god stemning

Følg Ulitsa Polyarnyye Zori til den relativt rocka baren med det treffende navnet Beer Slaughter. Et typisk sted å samles etter jobb for en kald øl og hjemmelagde kalvepølser.

Utover kvelden våkner baren til liv, gjerne med levende musikk. Pivnoi Zaboi har et relativt ungt publikum, men vennlige bartendere, god service og et hyggelig miljø gjør dette til en av de beste barene i Murmansk.

Eilert Larstorp Paulsen

23:00: Cocktail-tid

– Byens beste drinker får du ved garasjen Negroni

Murmansk er full av utesteder som Gogol, barer som Rock andre Roll, nattklubber som Pinup og karaokesteder som Shury-Mury. Det mest siviliserte stedet å runde av kvelden er ved den særdeles gjennomtenkte Negroni. En cocktailbar i verdensklasse.

Husk pent antrekk. Man kommer ikke inn på utesteder i Russland med joggesko og fleecegenser. De fleste steder fører strikt garderobeplikt, uten at det nødvendigvis koster noe ekstra.

Tid til en utflukt?

Et par timer unna ligger Teriberka og de vakre strendene ved Barentshavet. Veien dit er relativt dårlig de siste 40 km, hvilket er ensbetydende med færre besøkende og mer sjarm. Reis hit for enkelhet, stillhet og en fantastisk utsikt.

Det beste stedet å overnatte er ved Teriberskiy Beach Recreation Center, ellers er stranden er et utmerket sted å slå opp telt. Høydepunktet er den årlige Teriberka New Life festivalen i august. Daglig minibuss fra Murmansk (500 rubler), taxi fra 4000 rubler.

Eilert Larstorp Paulsen

Etikette – ikke smil uten grunn

I Russland ler man både ofte og lenge, men ikke uten grunn. Å smile uten en komisk foranledning oppfattes som et tegn på lav sosial intelligens. Russere er både konservative og formelle, men fulle av selvironi.

Som ellers kommer man ikke komme tomhendt på besøk. Alkohol og blomster bør unngås, da mange russere er avholdsfolk og blomster er for begravelser. Sjokolade, te eller en souvenir fra hjemlandet er derimot velkomment.

Håndhilsen i døråpningen bringer ulykke og plystring innendørs bringer onde ånder. Mange er svært overtroiske, og ikke minst svært religiøse. Dersom noen tråkker deg på foten. Husk å tråkk tilbake for å unngå eskalering av nag for uhellet.

Fakta: Reise hit, bo her Buss: Enkelt med direktebuss fra Kirkenes og flere steder i Finland. Rutebuss fra Ivalo og Rovaniemi i Finland, og daglige avganger fra Kirkenes med norske pasvikturist.no og russiske ae51.ru Bil: Fire timer langs gode veier. Privatbil tollklareres kostnadsfritt ved innførsel og utførsel. Grønt forsikringskort gjelder nå også i Russland. Drivstoffprisen i Russland er 1/3 av den norske. Fly: Selv om det er flyplass i Murmansk kan dette være transporten som tar mest tid. Fly fra Oslo går gjerne via både Helsinki og St. Petersburg. Rimeligere med fly til Kirkenes og buss videre. Tog: Murmansk er tilgjengelig med tog fra en rekke byer i Russland, men beregne opp mot 30 timer fra St. Petersburg og nærmere 40 timer fra Moskva. De mest eventyrlystne starter gjerne sin reise med den transsibirske jernbane nettopp her, før den 2 uker lange togturen til Vladivostok. Toget The Arktikasom også tilbyr 1. klasse sovekupeer og restaurantvogn, er raskeste togforbindelse sørover. Hoteller Best: Azimut Murmansk største og mest prangende bygg, hvor de fleste turister innlosjeres. Det ligger midt på byens torg og har kaffebarer, restauranter og en utmerket panoramabar i 7. etasje. Hotellet er også stedet hvor Russlands nyrike trives, og det merkes. Et interessant sted å erfare. Bra: Renaissance Boutique Hotel Byens egentlig eneste gode alternativ dersom man ønsker bo på et lite privat hotell. Utmerket service og store velholdte rom i ulike prisklasser, med beliggenhet litt inn i byen ved Kruzhka, mellom Pyat Uglov og Tundra. Hotellet har egne selskapslokaler og restaurant. Greit: Hotel 69parallel Er det greit å bo litt utenfor byen kan Hotel 69parallel eller Arctic Circle Mini-Hotel være alternativ. Aller rimeligst er det ved The Little Mermaid Guesthouse, men det kan vi ikke anbefale. Derimot er det godt tips å overnatte privat. En rekke små og store leiligheter leies ut til en svært hyggelig pris.

Eilert Larstorp Paulsen

Reise rundt

Høydepunktene ligger over hele byen, og det krever litt logistikk, selv om sentrum er lite. Murmansk er lang og smal, og avstandene overkommelige til fots, men trolleybussene er til god hjelp. De elektriske bussene har frekventert bysentrum siden Sovjetunionens tid, og suppleres av marshrootka minibusser.

Prospekt Lenina, byens hovedgate strekker seg fra Pyat Uglov til Murmansk Mall. En rekke tjenester som Uber og den russiske versjonen Yandex Taxi er utbredt.