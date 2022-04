På den grønne øya Nisyros snirkler eldgamle stier seg gjennom et variert landskap. Her kan man bade i helbredende vann og ta badstue i en naturlig sauna.

– Kalimera og velkommen til Nisyros, utbryter Sevasti Ketse (52) smilende.

Hun står og venter på oss i havnen når båten legger til kai. Ketse er vaktmester for flere av de tradisjonelle husene som er til utleie i landsbyen Mandraki. Hun er født og oppvokst på øya og er en ivrig sanker av øyas viltvoksende plantevekster.

Til daglig er hun omsorgsperson for flere av de eldre menneskene som bor her. Ketse var bare 14 år da hun ble gift.

– Jeg husker at jeg gikk til presten sammen med min far for å få underskrift på en bevilling som ga meg lov til å gifte meg i så ung alder. Etter bryllupet flyttet jeg inn hos svigerfamilien min, og jeg ble behandlet som en datter i huset. Mannen min og jeg er fremdeles lykkelig gift, men nå bor vi i vårt eget hus. Min svigerfar, som er enkemann, bor nå hos oss.

Den lille øya Strongyli er en babyvulkan plassert mellom Nisyros og naboøya Kos. Langs eldgamle stier får man ofte øye på bortgjemte kirker og gjeterhytter. Foto: Marianne Wie

Sammen med ektemannen Vassili Nicolitsis (60), driver Sevasti Ketse (52) familiebedriften «3 Brothers», som består av hotell, båt-, bil-, motorsykkel- og sykkelutleie. Båten er oppkalt etter skipperen. Foto: Marianne Wie

Ketse forteller at i Nisyros er tradisjonen at den eldste datteren arver huset til foreldrene.

– Før i tiden fikk sønnene skolegang og den eldste datteren fikk overta huset. Nå går selvfølgelig alle barna på skole. Likevel blir husene som oftest overtatt av familiens eldste datter.

En av grunnene til at Nisyros er annerledes enn de fleste andre øyer, er at den er en aktiv vulkan. Dette er noe som mange av de eldre på øya ser på som en beskyttelse. Ketse forteller at det nå er cirka 80 år siden vulkanen sist viste litt av sitt fyrige temperament.

– Min bestemor arbeidet den gang som budeie. En dag da hun gjette kuene i vulkankrateret, kjente hun jordskjelvslignende ristninger, før mengder av røyk steg opp fra kratrene. Heldigvis gikk det bra med alle budeiene. De løp så fort beina bar dem.

Landsbyen Mandraki består av trange gater og hvitkalkede hus. Den ubebodde øya Gyali til høyre i bildet er en inntektskilde for Nisyros. På øya utvinnes pimpstein som selges til skjønnhetsindustrien. Foto: Marianne Wie

Tradisjonelle greske hus er små og som oftest i to etasjer. Trange gater gir ly for vinden og sanden fra Sahara som kommer farende innimellom. Foto: Marianne Wie

Mange i lokalbefolkningen livnærer seg av å holde geiter. Ovnsbakt geitekjøtt er en av de lokale spesialitetene som det er vel verdt å smake på. Foto: Marianne Wie

På ukjente stier

Vi tar morgenbussen fra havnen opp til fjellandsbyen Nikia. Den pittoreske bebyggelsen ligger nærmest og balanser mellom det blå Egeerhavet på den ene siden og vulkandalen og det største krateret på den andre siden.

Vi tar beina fatt og følger stien som snirkler seg nedover dalen. Vi oppdager en ruinlandsby som får oss til å ønske at vi kunne reise tilbake i tid. Tilgangen til den vulkanske steinen obsidian, som ble brukt til knivblader og spydspisser, gjorde øya til et lukrativt sted å leve. Derfor har det bodd mennesker her i lange tider.

Langs dalsiden vokser det eiketrær, og landskapet er brunt og gulfarget. Her kunne det blitt spilt inn både western og sci-fi-filmer. Lukten av svovel blir sterkere når vi nærmer oss dalbunnen. Røyk stiger opp fra de mange åpningene i jordoverflaten (fumarole), og vi kan kjenne varmen fra vulkanen gjennom skosålene.

Kratrene Stefanos (på bildet), Polyvotis og Alexandros er lett tilgjengelige. Nisyros har vært i utbrudd minst tre ganger i løpet av de siste 45.000 årene. Foto: Marianne Wie

Det nærmer seg lunsjtid, og vi setter kursen mot fjellandsbyen Emporios, som delvis ligger i ruiner. Stien snirkler seg oppover. Det er tungt å gå, men tanken på at tavernaen Balconi venter der oppe, gir oss ekstra krefter til å ta oss over den siste kneiken.

Mens vi drikker kaldt øl og spiser tradisjonelle greske retter, som paprika fylt med fetaost, grønne bønner, frityrstekte squashblomster og ovnsbakt geitekjøtt, har vi utsikt over landskapet vi nettopp har vandret gjennom.

Ved siden av oss sitter Stefania Rousselle (38) og spiser lunsj sammen med sin mor Chilla Heuser-Rousselle (73).

– Denne øya kan beskrives som rå og autentisk. Her er det utrolig fredelig, samtidig som man kan kjenne kraften fra vulkanen og nærheten til jorden og naturen, sier Rousselle begeistret.

Kulturskribent Chilla Heuser-Rousselle (73) og forfatter og journalist Stefania Rousselle (38) nyter sine siste feriedager på Nisyros før de reiser tilbake til hjembyen Paris. Foto: Marianne Wie

Nisyros – fakta og tips Nisyros har 1080 innbyggere og fire landsbyer. De fleste bor i hovedlandsbyen Mandraki. Nisyros er del av øygruppen Dodekanesene og befinner seg mellom Kos og Tilos. Nærmeste flyplass er på Kos (cirka én time med båt) og Rhodos (cirka tre timer med båt). SAS og Agean Airline er samarbeidspartnere og flyr fra Kos via Athen til Skandinavia. www.aegeanairlines.com www.sas.no Ta kontakt med Anaema Nisyrion Agrotourism for tilrettelagte fotturer, opplevelser og kurs i tradisjonell matlaging og håndarbeid. www.anaema.gr Besøk øyas største kloster kalt Panagia Spiliani, hjemmet til øyas skytshelgen den hellige jomfru Maria fra hulen. Besøk vulkanmuseet i fjellandsbyen Nikia. Opplev det arkeologiske museet i Mandraki. Ta turen opp til Palikastro, den imponerende borgen som stammer fra eldgamle tider. På Nisyros har det bodd mennesker fra cirka år 4000 f.Kr. Lei bil eller gå til fots til den rustikke fjellandsbyen Emporios som har utsikt over vulkandalen. Her er to restauranter, Balconi og Triantafyllos.

På Nisyros har hun funnet ny energi til å stå opp grytidlig hver morgen for å gå til sjøen. Der har hun sittet og sett opp mot klosteret Panagia Spiliani.

– Jeg ville så gjerne at datteren min skulle få oppleve dette stedet og ikke minst de sjenerøse og vennlige menneskene som lever her, sier Heuser-Rousselle som besøker Nisyros for andre gang.

Rensing og tilbereding av oliven og andre nyttevekster skjer gjerne ute i gaten. Etter en måneds tid i salt og vann er godsakene klare til å spises. Foto: Marianne Wie

Gaten Langadi i Mandraki er en favoritt blant dem som besøker øya. Eldre hus, blomster og fargerike balkonger er lokalbefolkningens hverdag og turistenes ferieminner. Foto: Marianne Wie

Myter og velbehag

På turen tilbake til havet og Mandraki møter vi kuer, griser og geiter som beiter fritt i naturen. Da vi nærmere oss den lille havnebyen Pali, kommer vi i snakk med Kostas (88) og Sofia (75) Mastromihalis. De smiler til oss der de sitter utenfor huset sitt.

Ekteparet forteller at huset deres er med i spillefilmen Window to The Sea, som ble filmet her for noen år siden.

– Kom inn, så skal jeg vise dere vinduet som ble brukt på filmplakaten, sier Kostas. Han viser stolt frem et vindu hvor utsikt mot blått hav og blå himmel er alt man kan se.

Ekteparet Kostas (88) og Sofia (75) Mastromihalis sitter utenfor huset sitt og hilser på alle kjente eller ukjente som kommer forbi. Kostas har levd hele livet sitt i Pali, hvor de bor, mens Sofia ble født og vokste opp noen kilometer unna, i fjellandsbyen Nikia. Foto: Marianne Wie

De gir oss en kringle hver som ferdamat til turen videre. Veien tar oss forbi Loutra, øyas kommunale bad og ungdomsherberge. For fem euro kan man bløtlegge seg i dype badekar fra 1950-tallet fylt med vann, varmet av vulkanen.

Det sies at Hippokrates, kjent som legekunstens far, anbefalte pasientene sine å reise hit for å la seg lege av det rensende vannet. Øya har også flere naturlige saunaer. En i fjellandsbyen Emporios og en på sørsiden av øya.

Mandraki er en vakker landsby som byr på ulike dufter fra blomster og røkelse. Foto: Marianne Wie

Når dag går mot kveld og solen har gått ned, er det helt mørkt utenfor landsbyene. Da er det måneskinnet, stjernene eller mobiltelefonen som viser vei. Foto: Marianne Wie

Vulkansk energi

Det er over 30 år siden min britiske turkamerat Gillian Love (66) kom til Nisyros for første gang.

– Da fantes det hverken biler eller internett her, men ellers er ikke mye forandret, sier hun.

Vi har endelig nådd frem til kafeen Proveza i Mandraki. Derfra ser vi solen forsvinne i havet før lysene blir tent på den landstrakte naboøya Kos.

Gillian Love (66) oppdager stadig nye stier og ruiner av landsbyer, selv om hun har gått på turer her i årrekker. Foto: Marianne Wie

Ifølge gresk mytologi er opprinnelsen til Nisyros resultatet av et basketak mellom Poseidon, guden for sjø og jordskjelv, og kjempen Polybotes. Poseidon skal ha brukket av og kastet en del av Kos på kjempen, som ble så sint at han begynte å koke, noe han fremdeles gjør den dag i dag.

Den geologiske forklaringen er at øya er resultat av utallige utbrudd fra en undervannsvulkan som steg opp av havet for 150.000 år siden.

– Det er kanskje energien fra vulkanen som gjør at Nisyros tiltrekker seg så mange kreative mennesker og eventyrlystne fotturister. Uansett har vulkanen skapt et unikt landskap og nydelige turområder. Tross energien som ulmer under overflaten, hersker det en stillhet og ro her, noe som gir en følelse av at tiden går sakte. Det gjør det lett å slappe av og nyte disse vakre omgivelsene, sier Love.