I mange år, før antall reisende til Osaka femdoblet seg mellom 2012 og 2017, var byen kjent som en outsider på Japans turistkart. Men når jeg vandrer gjennom restaurantdistriktet Dotonburi etter solnedgang, selv ukevis før kirsebærblomstringen markerer starten på høysesongen, er det vanskelig å se hvordan landets tredje største by kunne vært mer populær.

Mens Tokyo lokker med sin ufattelige størrelse og utrettelige tempo, Kyoto med sine helligdommer og Hiroshima med sine minnesmerker, er Osaka blitt spesielt kjent for en ting: maten. Så anerkjent er Osaka for sin matkultur i Japan at et eget uttrykk, «kuidaore» (å spise seg til konkursens rand), etter hvert er blitt byens uoffisielle slagord.

På japanske markeder kommer du nært på maten du bestiller. Hos denne boden på matmarkedet Kuromon Ichiba blir et tunfiskhode levert og omgjort til uimotståelig sushi hver morgen. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Dotonburi er det travle og futuristiske nabolaget som vokste frem etter andre verdenskrig. Her finner du noen av landets mest restaurant-tette gater. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

– En besettelse

På det yrende matmarkedet Kuromon Ichiba, møter jeg guiden Barun Sarkar. Han flyttet til Osaka fra Canada for å gjøre lidenskapen «å spise godt og variert hver eneste dag» til et levebrød.

– Det er en god grunn til at Osaka er kjent som «landets kjøkken», sier han.

– Du kan spise godt og variert overalt i Japan, men her i Osaka er det en besettelse.

Japanske matmarkeder er et optimalt utgangspunkt for å bli bedre kjent med landets unike og varierte kokekunst. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Jeg forsøker å ha et annet begrep, «hara hachi bun me» (en konfusiansk regel om bare å spise til magen er 80 prosent full), i mente når vi beveger oss langsomt fra bod til bod. Men Barun gjør det ikke enkelt for meg. På bare halvannen time skal vi meske oss gjennom et tosifret antall japanske matretter. Fra grillede kamskjell med smør og soyasaus til avkjølte udon-nudler med tofu, blekksprut-lollipops, frityrstekt kylling (karaage) og silkemyke riskaker (mochi) med plommer og kirsebærblomst.

– Osaka er ikke bare kjent for kvaliteten på maten, men også for variasjonen av retter, restauranter og markeder. Mange av landets mest berømte matkonsepter stammer herfra, fra samlebånds-sushi og kushikatsu til okonomiyaki og takoyaki, forteller Barun.

Osaka-slottet er en av Japans mest berømte landemerker. 100.000 arbeidere ferdigstilte det på bare tre år i 1586. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Etter lunsj, ta turen til den fredelige shintohelligdommen Sumiyoshi-taisha for en liten pause fra det japanske storbylivet. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Jeg bestemmer meg for å glemme Konfucius og takke ja til alt. Jeg kom tross alt til Osaka for å oppleve japansk kokekunst utenfor det kjente og kjære. Hjemme er sushi blitt «eksotisk» på linje med fredagstaco. Takket være hipsterne er roman for lengst blitt tilgjengelig som mer enn bare posenudler. Men selv om begge retter serveres på sitt aller beste her i Japan, er de bare to grener på det enorme treet som utgjør landets kjøkken.

Nabolaget Dotonburi er et eneste langt frontalangrep på sansene. Vegrer du deg for menneskemengder, er det verdt å vurdere andre steder å spise middag. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Grillet ferskvannsål – unagi – er en eksklusiv og vanedannende delikatesse. Retten kombineres perfekt med et glass sake. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Canadiske Barun Sarkar flyttet til Japans kjøkken for å videreutvikle lidenskapen for god mat. – Du kan spise godt overalt i Japan, men her i Osaka er det en besettelse, sier han. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Et bindeledd til verden

Osaka fikk ikke kallenavnet sitt ved en tilfeldighet. På grunn av byens beliggenhet ved innlandshavet Seto Naikai tjente området som et bindeledd til verden lenge før Japan utviklet seg som en av Asias teknologiske og økonomiske stormakter. Det var den daglige handelen, og ikke minst en langt høyere grad av innvandring enn resten av landet (spesielt fra Korea), som både ga Osaka sitt kulinariske mangfold, forteller Barun, pluss en merkbar «annerledeshet» i både kultur og tankesett.

– Folk i Osaka er kjent for å være mer direkte, humoristiske og imøtekommende enn noe annet sted i Japan. Akkurat hvorfor er omdiskutert, men i min mening kan det knyttes til Osakas historiske status som handelsby. Dette gjorde hverdagsrytmen mer uformell og rappkjeftet enn for eksempel i Kyoto eller Tokyo, som begge var preget av sin politiske hverdag.

Barun har rett. Etter en uke i hovedstaden føles Osaka «annerledes» ut fra øyeblikket jeg ankommer sentralstasjonen. Fargene virker sterkere, bygningene lavere og latteren høyere. Små detaljer fanger oppmerksomheten, som at folk stiller seg på motsatt side av rulletrappene (til høyre) enn i resten av landet.

– Folk i Osaka har alltid hatt et ønske om å skille seg ut fra den «stive» hovedstaden. Mens høflighet er avgjørende for å bli kjent med folk i Tokyo, er humor langt viktigere her for å bryte isen.

Fem retter du bør prøve i Osaka (som ikke er sushi eller roman) Takoyaki – Stekte kuler av deig og blekksprutbiter, typisk servert i pappbeger og iblandet vårløk, ingefær, majones, tempura og fiskeflak. På grunn av sin lave pris og høye tilgjengelighet er Takoyaki en av Osakas – og Japans – mest populære matretter på gateplan. Okonomiyaki – Innholdsrik pannekake/omelett fylt med ingredienser som kål, svinekjøtt, reker, blekksprut eller biff. Okonomiyaki nytes over hele Japan, men sies å nå sine ypperste former i Osaka og Hiroshima. Akkurat som med Takoyaki er det vanlig å toppe Okonomiyaki med tørkede fiskeflak, majones og sauser. Yakiniku – Yakiniku er det japanske ordet for «grillet kjøtt». Det beskriver en type restaurant hvor utvalgte stykker av tynt og marmorert kjøtt tilberedes på individuelle griller i midten av bordet ditt. Konseptet (opprinnelig koreansk) har etter hvert spredt seg til hele Japan, men sies å ha oppstått i sin nåværende form i Osaka rundt 1945. Finner du en god Yakinaku-restaurant, kan du lett bli sittende i mange timer. Gyoza – Dumplinger er en rett som finnes over store deler av Asia, men japanerne skiller seg ut ved først å steke de små herlighetene før de dampes. Dette gir hver munnfull en uimotståelig kombinasjon av sprøhet og mykhet, perfekt sammensatt med en sursøt saus og et glass sake ved siden av. Fyllet varierer fra sted til sted, men består ofte av svinekjøtt, vårløk, kål, biffkjøtt, sopp eller kylling. Gyoza er en vanlig rett å bli servert på Izakaya-barer, ved siden av f. eks grillede kyllingspyd (yakitori), omelett (tamagoyaki) eller en skål med edamame-bønner. Taiko-Manju – En kjent og folkekjær japansk dessert. Taiko-Manju er lettsukrede bakverk fylt med krem, sjokolade, søtpotet eller rød bønnepasta. Disse kakene tilberedes i former, ikke ulikt ovennevnte Takoyaki, og serveres rykende fersk som håndmat. Kjøkken som spesialiserer seg på Taiko-Manju, fremstår derfor ofte ikke som mer enn et hull i veggen.

Osaka – Japans tredje største by, og det kommersielle senteret på øya Honshu – Befolkning: 2,7 millioner – Valuta: Japanske yen – Visum: Norske passholdere får 90 dagers opphold ved ankomst til Japan – Tidsforskjell: Pluss åtte timer – Sesong: Vår, sommer og høst. Tiden rundt kirsebærblomstringen i overgangen mars-april kan bli ekstremt travelt. September/oktober heves frem av mange som en av de beste tidene å reise. Reisen dit – Osaka nås enkelt med innenriksfly eller lyntog (Shinkansen) fra Tokyo. Flyet er rimeligere, men da går du glipp av verdens mest veldrevne togsystem (og kanskje synet av Mount Fuji) underveis. Ruten til Tokyo fra Norge går enkelt med en mellomlanding, for eksempel i København (SAS) eller Amsterdam (KLM). Overnatting Budsjett – Rimelig og plettfritt hotell med «kapsel»-senger. Har egen restaurant, og inkluderer gratis sento (offentlig basseng) På nett: www.sauna-capsule-spadio.besthotelsosaka.com/en/ Middels – The Flag. Skamrost tre-stjerner med restaurant, gym og basseng, bare et steinkast fra Dotonburi-elven. På nett: www.en.hoteltheflag.jp Luksus – Ritz Carlton Osaka – Klassisk europeisk luksus med en japansk vri. På nett: www.ritzcarlton.com/en/hotels/japan/osakas

En levetid med matopplevelser

Halvveis gjennom etegildet på Kuromon Ichiba kommer vi omsider til Osakas mest berømte signaturrett, Takoyaki. Hvor enn du befinner deg i byen, kan de stekte kulene av blekksprutbiter både luktes og høres, der de freses til gyllen perfeksjon i sine kraterformede jernpanner. På toppen drysses remser av majones, en søtlig saus og en sjenerøs neve tørkede fiskeflak. Det er uvant på det første jafset, men langt fra så fremmedartet i smaken som jeg forventet.

– Takoyaki er en veldig populær og sosial matrett i Japan. Bare pass på før du biter, advarer Barun.

– Utsiden kan kanskje virke passe temperert, men innsiden kan være varm nok til å krøple munnhulen din for resten av dagen.

Hvis Takoyaki er Osakas mest berømte rett, tar den innholdsrike omeletten/pannekaken Okonomiyaki en solid annenplass. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Det eldgamle fiskemarkedet i Koreatown står i sterk kontrast til futuristiske Dotonburi. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Etter å ha lindret ganen med kald te ankommer to tallerkener med Okonomiyaki til bordet. I de fleste reiseguider beskrives Osakas nest mest berømte rett som en “pannekake”. Men den halvt kilo tunge diskosen foran meg, har lite til felles med den vi spiser hjemme med blåbær og syltetøy. I både smak og konsistens minner Okonomiyaki mer om en overdådig omelett, som settes sammen og stekes foran kunden på høy varme.

– Halve opplevelsen er å se maten bli tilberedt mens du venter, sier Barun.

– Og til forskjell fra Takoyaki kan du i stor grad velge selv hva den skal bestå av.

Etter tre dager i Osaka har både reisekontoen krympet og midjemålet vokst. Men før jeg tar lyntoget tilbake til hovedstaden, har jeg til gode å ha en eneste middelmådig matopplevelse. Fra Dotonburis turistmaskin til ferdigmat på super'n til bortgjemte fiskemarkeder i værbitte Koreatown – overalt er det noe nytt å prøve. Noe jeg hverken har hørt om, sett eller smakt på før. Det er som Barun sa: å spise seg gjennom Japans kjøkken hadde tatt (minst) en levetid. Jeg blir med andre ord nødt til å komme tilbake til Osaka. Ta meg god tid. Og si ja til alt.

Bedre utsikt enn på toppen av den 170 meter høye Umeda Sky-bygningen skal du lete lenge etter i Osaka. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Nærliggende Kyoto er kjent som Japans tempeldestinasjon nummer en, men Osaka har plenty med minneverdige helligdommer å besøke. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Ta et oppgjør med egen høydeskrekk på toppen av den 170 meter høye Umeda Sky-bygningen. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland