Lag din egen parfyme i Paris

Glem Chanel og andre taxfree-favoritter, lag heller din egen parfyme.

Publisert: Nå nettopp

Parfymemakeren Sophie Soussan velger sin egen duft med omhu og tenker på parfyme som en intim del av personligheten. Foto: Kaja Kirsebom

Kaja Kirsebom

Klemt mellom samtidskunstgallerier, uavhengige klesbutikker og bygårder dekorert med pride-flagg i Paris’ 4. distrikt, ligger «Le Studio des Parfums». Et parfymeverksted der du blander din egen duft.

Hvert år produserer parfymestudioet om lag 3600 unike parfymer til kresne kunder som vi ha noe mer enn de omgjengelige taxfree-favorittene fra Chanel, Dior og Marc Jacobs.

– Den sterkeste formen for minner er luktesansen, sier franske Sophie Soussan, innehaveren av «Le Studio des Parfums».

Hun elsker dunsten av bensin. Som barn tryglet hun faren om å kjøre henne til bensinstasjonen, selv om tanken var full, bare så hun kunne lukte. Soussan er det en på fransk kaller «le nez» – en nese, en parfymemaker. Hun er utdannet kjemiingeniør og har en mastergrad i parfymefaget fra den franske byen Grasse, parfymeindustriens internasjonale hovedsete.

– En «nese» bør kunne gjenkjenne 2000 parfymeessenser og må kunne avgjøre hvilke som harmonerer, forteller hun.

Soussanhar et særlig nært forhold til duftene av tonka, myra, safran, roser og tresorten «oud». Foto: Kaja Kirsebom

Flasker på flasker

Sophie Soussan sitter ved et langstrakt bord dekket av reagensrør og 180 små, blå pipetteflasker med rene esser av alt fra blomster og trær til krydder. Om hun skulle utviklet dufter for et motehus eller kosmetikkmerke, ville hun gjort det ved et såkalt parfymeorgel. Et bord med hyller på tre etasjer som huser glassflasker med basenoter, hjertenoter og toppnoter.

Basenotene er tyngre, gjerne mer dramatiske lukter som musk, vanilje, rav (amber) og tobakk. Disse kan bli på huden i opptil 12 timer. Hjertenotene ligger i omtrent to timer og utgjør parfymes «karakter». Her finner du dufter som pepper, sjasmin, kardemomme, rose og neroli. Etter at alkoholen har lagt seg når du påfører en parfyme, er toppnotene de første duftene som vil slå mot deg. Disse varer i en halvtime og består av lettere dufter som sitrus, bergamott, lavendel og basilikum.

Duftoljer: Safran, havet, lær, kostbare tresorter, sjasmin, bambus, fiken og appelsinblomst er kun et fåtall av essensene man finner i duftrepertoaret. Foto: Kaja Kirsebom Parfyme består av etanol, vann og duftoljer. Mengden med duftoljer er avgjørende for pris og holdbarhet. De dyreste og lengstvarende parfymene er parfymeekstrakt og eau de parfum. Deretter følger eau de og toilette eau de cologne. Foto: Kaja Kirsebom

Soussan skrur opp gummikorkene på de små, blå flaskene med basenotene og drar dem over bordet.

– Du skal ikke lukte for tett på. Legg flasken ved brystet og løft den oppover mot nesen, slik at duften kommer nedenfra. Så stopper du omtrent to centimeter fra nesen, forklarer hun og demonstrerer med grasiøse bevegelser.

I en flaske på 50 cl hos «Le Studio des Parfums», er det rom for omtrent 14 ulike essenser. Prosessen deles opp i tre, der bunnotene utgjør halvparten av miksturen.

En duft av historie

Parfymen var til stede i oldtidens Egypt, i form av oljer og myrra, og har siden vært å finne hos grekerne, romerne og araberne. Da Catherine de Medici ble dronning av Frankrike på 1500-tallet, utviklet det seg en spesiell kultur i området rundt fruktbare Grasse. Åkre med sjasmin, roser og lavendel ble kultivert til formålet.

En gammel kunst: Et historisk instrument i kobber, som ble brukt i duftprosessen. Foto: Kaja Kirsebom

Industrien blomstret for alvor opp igjen på 1900-tallet. Tidligere hadde duft vært forbeholdt fiffen, som tappet de eksklusive dråpene over på personlige flasker i krystall og edle metaller. Parfyme ble tilgjengeliggjort gjennom masseproduksjon av essenser og glassflasker, samtidig som tydelige merkevarer som Guerlian og Chanel etablerte seg. Samtidig begynte en å fremstille syntetiske dufter.

– De mest berømte og mystiske parfymene kommer fra Frankrike. Chanel nr. 5 ble laget takket være oppdagelsen av nye molekyler som ble fremstilt på 1920-tallet, forteller Soussan.

Neste år fyller oppskriften til den ikoniske Chanel nr. 5 100 år. Det sies at det selges en flaske hvert 30. sekund.

Et kjemisk hav

Parfymene hos «Le studio des parfums» kommer i enkle, glassklare flasker, men for dem som ønsker noe ekstra finnes det selvsagt mer unike flasker du kan jåle seg med. Foto: Kaja Kirsebom

Soussan rekker over en flaske merket marin.

– Marin etterligner havet og er en syntetisk ingrediens. Den lukter som østers.

Parfyme er et fagfelt det forskes mye på. Hvert år kommer det nye syntetiske essenser på markedet. Disse er fremstilt i laboratorier og etteraper lukter som er umulig å ekstrahere, slik som blomsten liljekonvall. I motsetning til roser og lavendel, er konvallen vanskelig å destillere. Den velkjente og klassiske duften musk er også, av etiske og økonomiske årsaker, fremstilt kjemisk, da den opprinnelig var laget av en luktsubstans fra duftkjertlene til moskushjorten.

Etter at kundene har luktet og samlet duftene som behager dem, begynner den virkelige jobben til Sophie Soussan. Det finnes dogmer. Tobakk og mango skal nødig blandes. På et ark fører hun opp navnene på de utvalgte essensene og regner ut blandingsforholdene, mens kundene måler opp milliliter for milliliter med dråpeteller.

Chanel nr. 5

Stjernen i Chanel nr. 5 er aldehyder, som var nytt å bruke i parfyme på den tiden. De ulike kjemiske aldehydene gir preg av sitrus og blomster, med en såpete undertone. Foto: Bodil Fuhr / bodil fuhr

Chanel nr. 5 er en kompleks komposisjon, påpeker Soussan.

– Den har rundt fem hundre ingredienser. En moderne parfyme inneholder mindre enn hundre, sier Soussan.

I motsetning til Chanel nr. 5, er det mange parfymer som forsvinner like fort som de kommer. Ifølge Soussan kommer det rundt tusen nye dufter på markedet hvert år.

Veksten i parfyme- og kosmetikkbransjen har de siste årene vært eksplosiv. Tall fra den tyske statistikkportalen Statista, viser at den globale parfymeindustrien i 2018 omsatt for 376 milliarder kroner. De forventer at dette tallet vil øke med 95 milliarder kroner mot 2025.

Parfymemakeren samler de små blå flaskene med bergamott, neroli og appelsinblomst. De utgjør de siste notene, toppnotene.

Fra et reagensrør heller hun den sammensatte parfymen i en gjennomsiktig flaske med en blank etikett, før hun så forsegler det hele med en spraykork. Hver parfyme får et individuelt nummer som lagres i kartoteket med oppskriften på «Le Studio des Parfums». Det eneste som gjenstår er et navn.

– Jeg liker denne kombinasjonen, denne parfymen er hverken særlig tung eller orientalsk.

Men så blander jeg meg heller ikke inn i det artistiske. Denne duften er en tur mellom deg og meg.

Parfymene hos «Le studio des parfums» kommer i enkle, glassklare flasker, men for dem som ønsker noe ekstra finnes det selvsagt mer unike flasker du kan jåle seg med. Foto: Kaja Kirsebom

Fakta Reise til Paris? Fly: direkte til Paris fra Oslo og Bergen. Tog og ferge: Det er fint mulig å komme seg kollektivt til Paris. Fra Oslo kan du f.eks. ta toget til Kiel og toget videre til Paris. Reisen tar da ca. 30 timer, ifølge Rome2Rio.com CO2-avtrykk fra flyreisen: 2684 km tur/retur fra Oslo i fly = 437 CO2-ekvivalenter, eller klimagasser, per person, ifølge klimatsmartsemester.se. I Norge slipper en person ut i underkant av 10 tonn klimagasser årlig.

Tips til parfymeelskere på besøk i Paris

Ved operaen i Paris ligger parfymemuseet “Musée du Parfum”. (3-5 Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 75009 Paris, Frankrike). Det driftes av den familieeide parfymehuset Fragonard. Gratis inngang og guidet tur om parfymens historie, etterfulgt av litt reklame for parfymehuset på slutten, men vel verdt det.

Om du ønsker et stort utvalg av velkjente parfymer, samt eksklusive flasker og merker som ikke selges i Norge, oppsøk parfymegulvet i 1. etasje på merkevarehuset i «Galeries Lafayette».

I Paris, som så vel Stockholm, har det eksklusive amerikanske merket «Le labo» (Laboratoriet) butikker. De blander parfymene sine ferske på stedet. Du kan også få navnet ditt eller noe annet på etiketten på flasken. Deres «Santal 33» er en moderne klassiker.

Hos parfymebutikken c i Paris tilbyr de en gratis workshop på omtrent tretti til førti minutter, hvor de finner «den perfekte duften for deg», basert på parfymer du har brukt før og ingredienser du liker. Stort og spennende utvalg av parfymemerker utenfor “mainstream” tax-free-utvalg.

Fakta Her kan du lage din egen parfyme «Le Studio des Parfums»: Åpnet for 12 år siden. Holder til i 23 Rue du Bourg Tibourg. Parfymen kan blandes på flasker på 30, 50 og 100 ml. Koster mellom 95 til 210 euro. Du kan velge mellom 180 ulike duftessenser, antall essenser varierer ut fra størrelse på flasken. Andre steder: «Maison Candora», «The Alchemist Atelier», «Stéphanie de Bruijn-Parfum sur Mesure» og «Guerlain». Hos sistnevnte starter prisen på svimlende 45.000 euro og prosessen tar opptil ett år.

