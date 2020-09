I Europa er landene gule og røde. Men hvilken farge har resten av verden?

Flere lesere har spurt oss hvilke regler som gjelder for reise til resten av verden. Her svarer vi.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Reise utenfor Europa innebærer restriksjoner, karantene og risiko. Foto: Reuters/Loren Elliott/Berit Keilen/NTB/Lise Åserud/Scanpix

De hyppige endringene i reiserådene kan forvirre selv den mest erfarne globetrotter.

Flere lesere har spurt oss hvilke regler som gjelder utenfor Europa. Det korte svaret er dette: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig, til alle land.

Det betyr at du kan reise hvor du vil. Men da er det flere ting du bør være klar over om både reise og forsikring.

Kommuniserer tydeligere for Europa

Grunnen for at det bare er Europa som er fargelagt, er enkel: Det er der unntakene for karanteneplikten er. Nærmere bestemt, er det kun enkelte land og regioner i EØS- og Schengen-området som har unntak.

Disse unntakene baserer seg på ukentlige vurderinger av FHI. Det samme gjelder reiserådet.

Reise til de røde områdene fører til karantenekrav ved retur til Norge. Island og Litauen er nylig blitt røde, og det globale reiserådet er forlenget fra 1. oktober til 15. januar. Foto: FHI

Det er ingen unntak utenfor EØS- og Schengen-området.

Dermed er resten av verden rød, og du må du sitte i karantene når du kommer hjem fra alle land utenom de gule unntakene.

Les også Kim Heglund har ventet på penger fra SAS i et halvt år. Slik utsetter flyselskapene tilbakebetalingen.

Usikker smittesituasjon

FHI har ikke prioritert å finne og dele informasjon om smittesituasjonen utenfor EØS- og Schengen-området. Rådet er å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene.

Derfor regner de med at svært få nordmenn vil reise dit, og behovet for informasjon ikke er til stede.

Om man må reise til et land utenfor disse områdene, kan man ofte finne informasjon om smittesituasjonen på landets myndighets nettside.

Verdenskartet er ikke så forvirrende. Alle land utenfor EØS- og Schengen er røde. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Husk dette om forsikringen din

Det er verdt å vite at reiserådet påvirker reiseforsikringen din. Reglene kan variere mellom forsikringsselskapene og hvilken type forsikring du har. Det beste er å sjekke din egen avtale og selskapets regler.

Om et land er gult eller grønt, gjelder som oftest forsikringen som normalt. Men den gjelder ikke i røde land.

– Selv om forsikringen ble kjøpt mens landet var gult eller grønt, gjelder den ikke på reisen dersom landet er rødt, forteller Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver for If.

Det samme gjelder også motsatt vei. Om landet går fra å være rødt, til å bli gult eller grønt, gjelder forsikringen.

Avbestillinger berøres også. Om du bestilte reisen mens landet var gult eller grønt, dekkes avbestillingen av reiseforsikringen. Men bare dersom landet er rødt 14 dager eller mindre før avreise.

– Da dekker vi kostnadene som fly- og reiseselskapene ikke er pliktige å refundere, sier Bibow Handeland.

Siden landene utenfor EØS- og Schengen-områdene er røde, gjelder ikke reiseforsikringen her.

– Det kan være lurt å ha is i magen angående fremtidige reiser. Bestiller du reise til et land som er rødt, og dette fortsatt er rødt ved avreise, har du hverken gyldig forsikring på reisen eller avbestilling, sier Ifs kommunikasjonsrådgiver.

Karantene ved hjemkomst til Norge dekkes ikke av forsikringen. Det gjør heller ikke tapte ferie- eller arbeidsdager.

Flere selskaper dekker ikke reiser som skjer etter 10. oktober.

Kilder: UD, FHI, If.

Publisert: Publisert: 29. september 2020 10:00