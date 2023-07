To døgn i Malaga er helt perfekt. Se vår guide til 48 timer i byen.

To døgn i Malaga er helt perfekt. Enten for nødvendig påfyll av D-vitaminer på vinterstid, eller før du suser videre til andre spanske reisemål. Spanias sjette største by er en berusende blanding av god stemning, kunst og kulinariske gleder.