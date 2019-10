I Europa er det tre øygrupper som flyr mest per person: Island, Malta og Kypros. Neste på listen er Norge.

Utslippsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble sluppet ut 52,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i Norge i 2017. Statistikken er utarbeidet i henhold til retningslinjer fra FNs klimapanel. Dette tilsvarer 10 tonn CO₂-ekvivalenter per innbygger i Norge.

Av disse 10 tonnene, kommer 10 prosent fra flyreise. Flytrafikken står for 2–4 prosent av utslippene globalt.

Hva er en CO₂-ekvivalent?

En CO₂-ekvivalent er en måleenhet som brukes for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren. Over en hundreårsperiode vil for eksempel utslipp av en kilo lystgass (N₂O) bidra 298 ganger mer til global oppvarming enn utslipp av en kilo CO₂. Ved å omregne utslipp av ulike klimagasser til samme enhet, tonn CO₂-ekvivalenter, tydeliggjør man hvilke utslipp som bidrar mest til global oppvarming.

Omregningsfaktoren som benyttes til å vekte utslippene etter deres globale oppvarmingspotensial kalles GWP-verdier. Faktorene vekter utslipp av en gitt gass basert på den akkumulerte påvirkningen det vil ha på drivhuseffekten over en gitt periode. En periode på 100 år, og følgende GWP-verdier er benyttet: