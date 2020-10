Singapore Air bruker fly som restaurant. Vil norske flyselskap gjøre det samme?

Verdens største passasjerfly får andre nytteområder under pandemien.

Singapore Air tar innovative grep når pandemien rammer inntektsgrunnlaget. Foto: Singapore Air

I løpet av to uker kan reisende oppleve en unik pop-up restaurant på Singapore Changi-flyplass. Billettene ble utsolgt kun 30 minutter etter reservasjonene åpnet.

Den høye etterspørselen har fått flyselskapet til å øke antall dager restauranten er tilgjengelig. Først skulle den kun være tilgjengelig 24. og 25. oktober. Men nå kan den oppleves også 31. oktober og 1. november.

To jumbojeter av typen Airbus A380 er satt av for opplevelsen, og kundene får servert måltider som tilhører klassen de kjøper. Det er fire ulike klasser. Prisene går fra 360 kroner til 4400 kroner pr. person.

På førsteklassen serveres det et femretters måltid med ost og frukt inkludert. Foto: Singapore Air

Vurderer flere muligheter

Hverken SAS eller Norwegian har planer om å gjøre det samme. Men begge selskapene leter etter nye løsninger for å gi et bedre tilbud til kundene.

Widerøe har ikke satt noen av flyene sine på bakken, men har likevel tatt flere grep for å øke inntektene under pandemien.

– Vi har hatt flere charterflyvninger enn vanlig. Dette er fra firmaer som ønsker å fly sine ansatte direkte til og fra jobb på ulike oppdrag, forteller Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe.

De har også hentet hjem vedlikeholdsaktiviteter fra utlandet til Bodø. Dermed utføres all vedlikehold nå i Norge, og de har dermed hentet tilbake ansatte som var permittert.

Airbus A380 er så stor at man nesten føler tyngden gjennom bildet. Foto: Arnd Wiegmann

Innovativ tradisjon

Singapores hovedflyplass er kjent for innovative grep og har vunnet Skytrax’ kåring for verdens beste flyplass de siste åtte årene. Her skal ikke reisende kjede seg. Man kan nemlig ta seg en gåtur i en kunstig regnskog, ta spa eller svømme i badebasseng.

Gardermoen havnet på 70. plass i kåringen for 2020.