– Har dere spist junkfood, spør mannen som kommer gående mot oss på marinaen i Portmagee i Irland.

– Eh, nei, det er for tidlig. Klokken er da knapt ni, svarer vi.

– Kaffe da?

– Nei, faktisk ikke. Hvorfor spør du?

– Kaffe er oppkastmiddel. I dag er det veldig røff sjø.

Mannen heter Cav, og er kaptein om bord på Skellig Walker som skal frakte oss til Skellig Michael, den legendariske klosterøya i Atlanterhavet.

Og røft blir det. Vi er 12 gjester om bord, og etter ti minutter ber den første om spybøtten. Dønningene er godt over to meter, bølgetoppene er hvite, og det slår hardt mot skroget. Vi sitter inne i kahytten, men må likevel holde oss godt fast i setene for ikke å gå rett i dørken.

Elisabeth Lergrovik Rogne

May Synnøve Rogne

Lars Haugseth

Turer blir ofte avlyst

Det er ikke uvanlig at turer til øya blir avlyst på grunn av ekstreme værforhold. Mens vi kjemper mot sjøsyken, lurer vi på hva som skal til for at en tur blir avlyst.

– Dette er nok ekstremt for dere som ikke er vant til sjøen her ute, men for oss er det en vanlig dag på jobben, humrer Cav, mens styrmann Darragh loser oss trygt over til øya.

– I dag er det relativt vindstille på selve Skellig Michael, og dermed trosser vi tidevannet som var på vei inn og forårsaket ekstra ruskesjø, fortsetter Cav.

Etter rundt 50 minutter ser vi konturene av Skellig Michael, en 218 meter høy klippe som stiger dramatisk opp av havet.

May Synnøve Rogne

– Nå må jeg innrømme at jeg er glad for å sette beina på landjorden igjen, utbryter Julie Ritland. Sammen med ektemannen Eric og sønnene Matthew og Nicholas er de på ferie i Irland for første gang.

Etter ønske fra yngstesønnen Nicholas gikk ferieturen til Irland og Skellig Michael. Star Wars trekker en helt ny turistgruppe til den avsidesliggende øya, som har vært på Unescos verdensarvliste siden 1996. Øya har vært innspillingssted for de nye Star Wars-filmene, og det var her Luke Skywalker gjemte seg i The Force Awakens (2015).

Disney

May Synnøve Rogne

May Synnøve Rogne

– Stedet så bare så kult ut. Da jeg fikk bestemme feriemål, var jeg ikke i tvil, sier Nicholas.

– Blandingen av popkultur og historie er spesiell. Vi har alltid aktive ferier, men dette er annerledes, og vi får en god dose historie på kjøpet, fortsetter Julie.

600 trappetrinn rett opp fjellveggen

Båtturen er langt fra den eneste utfordringen når man skal til Skellig Michael. Turen opp til det eldgamle klosteret på toppen av klippen er både bratt og farlig, og består av over 600 trappetrinn som går langs fjellveggen. Stien ser avskrekkende ut.

Bortsett fra et par steder er det ikke satt opp sikkerhetsgjerder, da det vil bryte med stedets atmosfære. I nyere tid har det vært dødsfall og alvorlige fallulykker på øya. De siste dødsfallene skjedde i 2009.

Trår du feil, eller sklir og mister balansen, er det lett å falle. Vi pakker klokelig bort mobilen og konsentrerer oss om veien opp til munkeklosteret med de godt bevarte bikubehyttene.

Fakta: Slik kommer du deg til Skellig Michael: Tur må bestilles direkte med båteierne som har landingsløyve Booking åpner i slutten av mars, begynnelsen av april Abonner på Vincents nyhetsbrevet på www.skelligmichael.com. Da får du beskjed når bookingen åpner. Prisen på turen ligger på mellom 80 og 120 euro per person Så er det bare å håpe på godt vær!

Elisabeth Lergrovik Rogne

May Synnøve Rogne

Vi vet ikke så mye om munkene, og heller ikke akkurat når de bosatte seg på øya. De første skal ha bosatt seg der så tidlig som på 500-tallet, men de første nedskrevne kildene fra øya er fra 700-tallet. Hva var det som trakk dem til et så avsidesliggende og utilgjengelig sted? Tenkte de kanskje at dette var verdens ende? Så nær gud det var mulig å komme på jorden? Øya lå utenfor Romerrikets grenser, så det kan være de følte seg trygge fra forfølgelse.

– Dette er helt fantastisk. Kan du ta et bilde av meg foran hytta? Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier Carol Knudsen fra Canada da vi kommer opp og tar bikube-klosteret nærmere i øyesyn.

Knudsen er interessert i både Star Wars og arkitektur. Da hun så en dokumentar om hvordan filmteamet bygde en tro kopi av de gamle steinhyttene, visste hun at dit måtte hun.

– Jeg satte meg opp på ventelister på mange forskjellige dager. Heldigvis åpnet det seg en mulighet. Se, de har ikke brukte noe sement, de bare la steinen lag på lag oppover. Og de står her like solide i dag! Jeg blir full av undring, og føler meg privilegert som står her nå.

Elisabeth Lergrovik Rogne

Elisabeth Lergrovik Rogne

Fakta: Overnatting: Portmagee er en liten by med begrensede overnattingsmuligheter. Vil du bo ved havnen, må du bestille tidlig. Noen overnattingsmuligheter: The Moorings & Bridge Bar, Ferry Boat Guesthouse, The Royal Hotel Valentia, Skellig Ring House og Portmagee Heights Bed & Breakfast. En annen mulighet er å bo i den lille nabobyen Cahersiveen, 18 minutters kjøretur unna.

Turistmyndighetene advarer

Etter at vi alle har kravlet oss trygt ned igjen til båten, treffer vi familien Ritland igjen.

– Hva var det mest utfordrende med turen?

– Båtturen, ler Julie, og eldstesønnen stemmer i.

– Ja, turen over var skikkelig ille, men å gå opp gikk ganske greit, sier Matthew, som likevel innrømmer at veien opp var krevende.

– Nedfarten var nesten enda verre, for da ser du virkelig hvor bratt det er, fortsetter han.

Turistmyndighetene advarer folk mot å dra til øya om man ikke er godt forberedt.

– Det har jeg full forståelse for. Jeg hørte at det ikke var alle som kom seg til toppen i dag på grunn av høydeskrekk, sier Julie.

May Synnøve Rogne

May Synnøve Rogne

Elisabeth Lergrovik Rogne

Fakta: Dette må du vite før du drar: På øya finnes det ikke toalettmuligheter eller butikker Det er guider på øya, men du går opp på eget ansvar Turistmyndighetene anbefaler ikke turen for små barn Du bør ikke ha vertigo og være i rimelig grei fysisk form Ikke glem sjøsyketabletter

Begrenset antall besøkende

Turene hvor man går i land på øya har alltid vært populære blant historieinteresserte og fugletittere. Etter Star Wars-filmene er de blitt så ettertraktet at du må planlegge nøye og ha en god porsjon flaks skal du komme deg ut hit.

–Star Wars-innspillingen økte etterspørselen betraktelig. I tillegg har det vokst frem en helt ny cruiseindustri med båter som tar folk med på turer rundt øyene, såkalte eco-turer. Filmene har hatt en positiv effekt på den lokale økonomien, mener både Cav og Darrigh om bord på Skellig Walker, som nå har brakt oss trygt tilbake til Portmagee.

I 2015 viser tall fra Office of Public Works at 12.560 personer besøkte øya i løpet av sommermånedene. I 2016 hadde tallet økt til 14.700, mens det i 2017 var 16.755 besøkende.

Myndighetene innførte en regel om at båteierne måtte søke om en egen tillatelse for å frakte turister til øya. I dag er det opp mot 150 personer som får lov til å gå i land i løpet av en dag.