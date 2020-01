Hongkong: Mer enn bare gatekamper

Her kan du nyte Hongkongs gamle sjarm uten å havne midt i demonstrasjoner og gatekamper.

Hongkong består av en halvøy (New Territories og Kowloon) i tillegg til rundt 200 øyer. Flere steder finner du fantastiske strender, som her, på sørsiden av Hongkong-øya. Foto: Kristoffer Rønneberg

Er det trygt å reise til Hongkong?

Helt siden juni har den tidligere britiske kolonien vært preget av store demonstrasjoner og harde gatekamper. Til tider ser deler av området ut som en krigssone, med tåregass, køller og molotovcocktailer.

Men Hongkong er mye mer enn disse urolighetene. Dersom du unngår områdene der folk protesterer, vil du raskt oppdage at mye av livet går sin vante gang i denne livlige metropolen.

Et tips før reisen: Hold et øye med nettstedet https://hongkong.liveuamap.com/.

Der vil du finne oppdatert informasjon om hvor det kan oppstå bråk. Og disse stedene er det best å holde seg unna. Følg også med på UDs reiseråd, som oppdateres jevnlig.

Her er fem steder du kan oppsøke uten særlig risiko for å havne midt i gateslaget, hvis du er på langtur til Asia og Hongkong:

Fakta Hongkong Delvis selvstyrt landområde i Kina. Britisk koloni frem til 1997, da det ble gitt tilbake til Kina med løfte om å beholde sitt eget politiske system frem til 2047. Består av en halvøy (New Territories og Kowloon) i tillegg til rundt 200 øyer. Den mest befolkede øya heter Hongkong. Hongkongs berømte skyskrapere ligger i hovedsak på begge sider av sundet mellom Kowloon og Hongkong-øya. Utsikten er flott fra begge sider, men best fra Kowloon.

1. Over fjellet og inn i en annen verden

Fiskemarkedet i Aberdeen er best å besøke tidlig på dagen. Foto: Kristoffer Rønneberg

Hongkong-øya er ett av de mest tettpakkede stedene på jorden. Det skyldes i stor grad at de aller fleste holder til i skyskraperjungelen langs en liten stripe nord på øya.

En taxitur over fjellet til tettstedet Aberdeen koster rundt hundrelappen og tar ikke mer enn 15–20 minutter. Men du merker umiddelbart at du er kommet til et sted med en helt annen hvilepuls. Her kan du besøke det livlige fiskemarkedet eller vandre rundt langs vannkanten for å se på alle som bor og jobber på småbåtene i området.

Har du litt ekstra tid, kan du også ta fergen – eller be en av de lokale småbåteierne om å få sitte på – til den bilfrie øya Lamma, der det er gode muligheter for å gå på fine turer som avsluttes med et ferskt sjømatmåltid

Fakta Reise hit? Sjekk flights.google.com for de beste tilbudene på fly. Det går ingen direktefly fra Oslo til Hongkong. Co2-avtrykk fra flyreisen: 17175 km tur/retur fra Oslo i fly = 2799,5 kg co2-ekvivalenter, eller klimagasser, per person, ifølge klimatsmartsemester.se. I Norge slipper en person ut i snitt 11 tonn klimagasser årlig. Hotellene er billigere på Kowloon-siden enn på Hongkong-øya, men det går også an å finne gode tilbud midt i skyskraperjungelen på øya. Vær forsiktig når du går ut og forsøk å unngå steder der folk demonstrerer. Sjekk med de ansatte på hotellet om de vet om demonstrasjoner som skal skje mens du er der.

2. Med gondolbane til Buddha

Ta gondolbanen fra Tung Chung, like utenfor flyplassen. Foto: Kristoffer Rønneberg På toppen av gondolen venter landsbyen Ngong Ping, der du kan besøke en av verdens største buddhafigurer i bronse. Foto: Kristoffer Rønneberg

Lantau er Hongkongs største øy og sannsynligvis det første og siste stedet du besøker, det er nemlig her flyplassen ligger. Men øya rommer også mye mer. Disneyland ligger her. Og noen av Hongkongs fineste naturområder ligger klare til å utforskes, over halvparten av øyas areas er forlengst omgjort til nasjonalparker.

For et uforglemmelig overblikk og en morsom utflukt kan du ta gondolbanen fra Tung Chung, rett utenfor flyplassen, og opp til landsbyen Ngong Ping. Her oppe er det ikke mange demonstranter eller opprørspolitifolk. I stedet kan du traske stille og rolig opp trappene til buddhafiguren Tian Tan – best kjent som Big Buddha.

Med sine 34 meter er dette en av verdens største Buddha-bronsefigurer, og turen gir både en anledning til å nyte synet av de grønne åsene på Lantau og å se hongkongerne i et rolig tempo.

3. Hverdagslig dim sum

Den beste dim sum-opplevelsen i Hongkong får du trolig på Lin Heung Tea House. Foto: Kristoffer Rønneberg Dim sum er som tapas – småretter som egentlig kan være hva som helst. Men som regel er det snakk om dampede dumplings. Foto: Kristoffer Rønneberg

Nydampede småretter som spises så raskt som mulig etter at de kommer fra kjøkkenet – det er dim sum. Kall det kantonesisk brunsj eller kinesisk tapas. Eller gjør som de lokale sier: yum cha, noe som egentlig betyr «drikk te». Men egentlig betyr det «spis masse god mat mens du drikker te».

Du kan finne gode dim sum-steder med Michelin-stjerner, hvite duker og stive priser. Men den beste og mest autentiske opplevelsen får du ikke her. Prøv heller å finne ett av de stedene som ikke koster skjorta. Maten er gjerne like god, og stemningen er alltid mer interessant.

Lin Heung Tea House, for eksempel, er et sånt sted. Det ligger midt i sentrum, men likevel er det fullt av gammel sjarm. Finn deg en ledig plass ved ett av de runde bordene – her deler man bord med ukjente – og pek på hva du ønsker å spise fra en av damene som triller rundt med store vogner fulle av nydampede godsaker.

Og skyll det hele ned med nytrukket te, som alltid står klar på bordet.

4. Fra høyden ser alt så lite ut

To attraksjoner i ett: Ta kabelbanen opp til The Peak for å se Hongkong i et fugleperspektiv. Foto: Kristoffer Rønneberg

Noe av det som gjør Hongkongs skyline til en av verdens fineste, spesielt hvis du ser på den fra fastlandet i Kowloon, er kontrasten mellom de harde linjene fra skyskraperne og de myke linjene fra fjellene bak.

Drar du opp til toppen av det høyeste av disse fjellene, Victoria Peak, får du naturligvis et helt annet perspektiv. Selv om du ikke er mer enn 552 meter over det smaragdgrønne havet mellom Hongkong-øya og Kowloon, får du likevel veldig god oversikt over området fra The Peak, som stedet gjerne kalles. Og så er det moro å se ned på skyskraperne, selvfølgelig.

En fin måte å komme seg opp hit på er via Peak Tram. Dette er en kabelbane (eller funicular) av samme type som Fløybanen i Bergen. Det hender at den er ute av drift, så sjekk gjerne på forhånd før du tar turen til stasjonen ved Garden Road i Central.

5. Natur og historie i asfaltjungelen

Botanisk hage ligger i Hongkongs eldste park. Her kan du ta deg en pause fra byens mas og jag. Foto: Howard Russell / Flickr I Hongkongs historiske museum kan du blant annet se en kopi av Nanking-traktaten, der britene krevde å få overta landområdet etter å ha vunnet den første opiumskrigen over Kina i 1842. Foto: Kristoffer Rønneberg

Hongkong er fullt av fornøyelsesparker og store opplevelser. Akvariet er kjempefint. Disneyland er akkurat som forventet. Men av og til kan det være vel så bra å oppsøke en mindre omfangsrik attraksjon. Her er to fine alternativer:

Botanisk hage ligger tett på sentrum og er gratis å besøke. Dette er Hongkongs eldste park, og det er lett å se sporene etter den britiske kolonitiden mens man vandrer rundt her for å se på de eksotiske plantene. Her finner du også en liten dyrehage, for dem som måtte være interessert i å betrakte ville dyr i ganske små bur.

En helt annen opplevelse får du på Hongkongs historiske museum, som ligger i Tsim Sha Tsui i Kowloon. Her går du bokstavelig talt gjennom stedets geologiske, naturhistoriske og politiske historie – fra landområdet ble dannet, via de første menneskene som flyttet hit fra Sør-Kina og helt frem til britenes kolonisering, japanernes okkupasjon og dagens halvselvstendige system.

Hvis du ønsker å forstå mer av hvorfor hongkongerne kjemper for å bevare friheten og selvstendigheten sin, er dette et ypperlig sted å starte.