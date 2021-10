Islandsk flyselskap etablerer ruter fra norske byer

Flytrafikken fortsetter å ta seg opp etter å ha vært veldig lav under pandemien. Nå etablerer det islandske flyselskapet Play ruter fra Stavanger og Trondheim til den islandske hovedstaden Reykjavik. Rutene starter opp i mai 2022.

– Vi mener at dette er et godt tidspunkt for å utvide vårt nettverk og tilby våre passasjerer lave priser fra Stavanger og Trondheim til Reykjavik, sier konsernsjef Birgir Jonsson i Play.

Selskapet har også planer om å tilby videre forbindelser fra Reykjavik til Nord-Amerika.