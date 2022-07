KRISTIANSAND: – Det er ikke farlig å si det, sier Jill Akselsen.

I posisjonene hun har, vil hun gjerne ha direkte tilbakemeldinger hvis noen mener hun ikke forstår problemstillingen godt nok eller tar den på alvor.

– Da må folk må si ifra. Vi må slutte med det sørlandske, å gå rundt grøten 25 runder før vi sier det, sier hun.

I Fædrelandsvennens podkast Det ho sa!, som handler om jobbliv, forteller hun om hvordan det var å tre inn i eiendomsbransjen. Det viste seg å være helt annerledes enn hun hadde trodd.

– Du må ha et blikk på hva som er viktig for mennesker og du må interessere deg enormt for mennesket. Det trodde jeg ikke. Da jeg gikk på videregående skole, trodde jeg at skulle du jobbe med eiendom, var det ingeniører, tall, betong, stål og de greiene der. Jeg har oppdaget at det dreier seg nesten bare om mennesker, sier hun.

I videoen under kan du også høre hva Akselsen svarer på spørsmål om hvilket uttrykk hun kunne tenke seg å kvitte seg med.

Akselsen sluttet i fjor høst som sjef hos JB Ugland etter uenighet om retningen.

– Når man står i en situasjon der det er en grunnleggende uenighet om hvordan man tenker videre, så er det tøft. Men det er en del av gamet, sier Akselsen i Det ho sa.

I podkasten kan du også høre om hvordan vi skal bo i framtida, fordeler og ulemper ved familiebedrifter, å bytte ut et stort hus med leilighet, samt tips til dem som ønsker å engasjere seg i styrearbeid.

«Det ho sa!» er Fædrelandsvennens podkast om arbeidsliv og karriere. Her møter du gjester som deler personlige erfaringer, tips og triks. Noen av dem har stått i livets største kriser, mens andre forteller om fantastiske vendepunkt. Følg gjerne med på arbeidet med podkasten, og kom med dine innspill, på Facebook og Instagram.