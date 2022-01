– Det er tabu i mange kulturer. Det blir rett og slett sett på som veldig uhøflig å ta opp det temaet. For eksempel i USA har de forsket på det og funnet ut at folk vil heller snakke om sex, politikk og religion framfor penger, sier Ellen Katrine Nyhus, professor ved Handelshøyskolen UiA.

Hun er ukas gjest i Fædrelandsvennens karrierepodkast Det ho sa! der temaet er lønn, og hvorfor det for mange er så vanskelig å snakke om. Er det fint at det er slik, eller bør man være mer åpen om hva man tjener?

– Det å snakke om det og ha mer åpenhet, vil være bra, slår Nyhus fast.

Et av argumentene for mer åpenhet er at det kan være med på å avdekke urettferdighet. Men temaet er mer nyansert enn som så. Det kommer fram i episoden som er tilgjengelig nå.

Ellen Katrine Nyhus (i midten) klar for innspilling i Fædrelandsvennens podkast-studio sammen med Silje Dagsvik Eskedal (t.v.), Birgitte Klækken (på skjermen i bakgrunnen) og Monika Birkeland. Foto: Kristin Ellefsen

