KRISTIANSAND: – Vi jenter på Sørlandet har kanskje holdningen at vi ikke skal være til bry. Jeg vet ikke helt hvorfor, sier Therese Alvseike i podkasten Det ho sa!

Standup-komikeren fra Birkeland som nå skriver på sitt eget soloshow, mener alle kan bli gode komikere så lenge de har lyst til å fortelle noe og ser verden med morsomme øyne. Hun har et sterkt ønske om å se mer mangfold på scenen.

– Jeg måtte til Oslo for å finne noen å le med, forteller hun.

Alvseike tror mange jenter tenker at noen andre må legge føringene og si at «du skal opp på scenen».

Men:

– Noen ganger må du bare gjøre ting selv!

Så når høsten kommer, er hun klar for å gå solo på scenen.

– Jeg gidder ikke vente lenger, jeg kjører på. Vi må ha mer troa på oss selv og tenke «jo, dette går fint, jeg får det til,» sier Alvseike, som i en kåring har blitt utnevnt til «Sørlandets morsomste».

Hun mener man kan fleipe med det meste. Gjerne det som er ubehagelig, som for eksempel et besøk hos gynekologen. Men også mer alvorlige tema. Selv gikk hun på en kraftig smell da hun ble gravid og ikke klarte å glede seg over barnet i magen. Det var en tung tid og hun måtte ha det litt på avstand før det kunne skrives inn i manus. Hun ble overrasket over egen reaksjon.

– Mange mennesker ikke tenker over at ikke alle gravide synes det er så stas. Det å være gravid er liksom synonymt med å være glad, konstaterer hun.

Alvseike mener åpenhet er viktig for å kunne endre på ting og at humor hjelper mot det meste. Men selv hun har en grense. Hvor den går og h va hun gjør når ingen ler og hun har mest lyst til å forsvinne, kan du høre i episoden.

Hør den der du lytter til podkast eller spill den av direkte under:

«Det ho sa!» er Fædrelandsvennens podkast om arbeidsliv og karriere. Her møter du gjester som deler personlige erfaringer, tips og triks. Noen av dem har stått i livets største kriser, mens andre forteller om fantastiske vendepunkt. Følg gjerne med på arbeidet med podkasten, og kom med dine innspill, på Facebook og Instagram.