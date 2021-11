Marie Olaussen gruet seg til å gå inn i nettbanken og var alltid redd for å ikke ha nok penger til å betale regninger. Så tok hun grep.

– Jeg brukte hele tida mer penger enn jeg hadde, sier Marie Olaussen.

I denne episoden av Fædrelandsvennens karrierepodkast Det ho sa! kan du høre hvordan hun selv gikk fra å grue seg til å sjekke nettbanken og aldri ha helt kontroll på regninger og utgifter, til å ha full oversikt - og penger på bok.

I Det ho sa! forteller hun om hvordan hun startet snu-operasjonen som viste seg å ha stor effekt på sikt.

Det er særlig tre råd hun løfter fram, som de fleste kan få bruk for for å få bedre økonomi.

Marie har også en klar beskjed til deg som jobber deltid eller som vil være hjemme med barn litt lenger. Det kan være gode grunner til å velge den løsninga, men da er det et par ting som kan være smarte å gjøre for å ikke gå på en økonomisk smell senere i livet.

– Det går helt fint an at én er litt mer hjemme enn den andre, men da mener jeg at familien bør bruke en del av det partneren tjener, til å spare til pensjon til den forelderen som er hjemme, råder Olaussen.

