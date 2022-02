I Fædrelandsvennens karrierepodkast «Det ho sa!» forteller Pettersen om en episode som skjedde etter hennes første møte i Agder fylkesting, der hun sitter som representant for Miljøpartiet De Grønne, rett før hun fylte 19 år.

– Etter fylkestinget var det en samling på en bar. Tidligere har vi hatt fri servering av alkohol, som egentlig er litt rart, men da hadde vi fortsatt det. Da opplevde jeg å bli tatt på av menn som jeg samarbeider med i fylkestinget dagen etter. Det var en utrolig ukomfortabel opplevelse, sier hun i podkasten, som du kan se et klipp fra i videoen over.

– Heldigvis var det andre som så det og tok litt tak i det, sier Pettersen.

Hun forteller at hendelsen førte til en runde med kursing om seksuell trakassering i fylkestinget. Slike aktive grep er det viktig å ta, for å hindre lignende hendelser i politikken i framtida, mener hun.

– Man kommer seg gjennom det, og jeg har hørt mange andre som har hatt lignende opplevelser. Det er litt fint å ha litt solidaritet i det, og vite at andre damer har opplevd liknende og verre ting før meg. Når jeg vet at det har gått bra med de, da tenker jeg at det går bra med meg også. Men det er synd at det skal være sånn ennå.

I podkasten forteller hun også om en annen episode som skjedde da hun var helt fersk i politikken, da hun ble spyttet på etter en debatt. Men på tross av enkelte negative opplevelser, gir hun seg ikke - og elsker politikk.

– Jeg er redd for at det skal høres ut som at det er forferdelig å drive med politikk, for det er aller mest gøy, motiverende og engasjerende, og ikke minst føles det veldig viktig. For meg har det nesten alltid vært gøy. Jeg merket det etter stortingsvalgkampen da jeg skulle bli student igjen, at det føltes så kjipt i forhold til å gjøre noe som er så viktig og engasjerende som å være politisk aktiv, sier hun.

Hele podkast-episoden kan du høre ved å søke opp Det ho sa! der du lytter til podkast, eller spill den av direkte i avspilleren under:

«Det ho sa!» er Fædrelandsvennens podkast om arbeidsliv og karriere. Her møter du gjester som deler personlige erfaringer, tips og triks. Noen av dem har stått i livets største kriser, mens andre forteller om fantastiske vendepunkt. Følg gjerne med på arbeidet med podkasten, og kom med dine innspill, på Facebook og Instagram.