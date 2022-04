Spørsmål: Jeg har flere ganger fått beskjed fra min leder om at jeg selv må sørge for reiseforsikring når jeg er på jobbreiser. Kan dette stemme? Kan min arbeidsgiver forvente at jeg bruker min private reiseforsikring ved tap eller skade på tjenestereise?

Svar: Arbeidsgivere har ikke en lovfestet plikt til å tegne reiseforsikring for ansatte. Med mindre arbeidsgiveren din er bundet av avtale eller frivillig gir deg reiseforsikring som et tilleggsgode, bærer du selv en risiko på jobbreisen.

Men noen ganger må arbeidsgiver forsikre:

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeerstatning for ansatte. Utover dette foreligger det ingen lovfestet plikt for arbeidsgivere til å tegne forsikring for ansatte.

Arbeidsgiveren kan imidlertid være bundet av en tariffavtale eller arbeidsavtalen til å tilby utvidede forsikringsordninger. Ansatte i staten og kommuner er for eksempel sikret utvidede dekninger gjennom tariffavtaler.

Hvis arbeidsgiveren ikke er bundet av avtale, kan arbeidsgiveren fritt velge om den vil tegne reiseforsikring. En god del arbeidsgivere velger å gjøre det. Særlig vanlig er dette når arbeidstagerne reiser en del gjennom jobben.

Hvem bærer risikoen?

Som hovedregel har du selv ansvaret for eiendelene dine på jobbreisen. Hvis ikke arbeidsgiveren din har gjort det, må du altså selv tegne egen reiseforsikring om du ønsker sikkerheten dette gir.

Arbeidsgiveren din bærer på sin side risikoen for sine eiendeler som du måtte ha med på turen. Men hvis du uaktsomt eller forsettlig ødelegger eller mister eiendelene, kan du i prinsippet bli holdt ansvarlig.

Mange reiseforsikringer som privatpersoner tegner, dekker ikke skade eller tap av arbeidsgiverens eiendeler. Arbeidsgiveren din kan derfor ikke legge til grunn at din private reiseforsikring vil komme virksomheten til gode om noe uforutsett skulle skje når du er på jobbreise.

Svaret fortsetter under bildet.

Foto: AFTENPOSTEN / Aftenposten Runar Homble er arbeidsrettsadvokat og partner i Homble Olsby.

Arbeidsgiver bør tegne forsikring

Siden tjenestereiseforsikringer dekker tap og skade av både arbeidstagerens og arbeidsgiverens eiendeler på jobbreiser, vil det normalt være i arbeidsgiverens interesse å tegne en slik forsikring for arbeidstagere som fra tid til annen er på jobbreiser. Dette er for så vidt også en relativt rimelig forsikringsordning.

Mitt inntrykk er at mange arbeidstagere i din situasjon får reiseforsikring av arbeidsgiveren sin. Det fremstår også som rimelig. Men rettslig sett vil i utgangspunktet arbeidsgiveren din altså ikke ha en plikt til det.

Foto: Aftenposten Kristine Bull-Engelstad Kristine Bull-Engelstad har master i fysioterapi. Hun er også helse- og jobbcoach, kognitiv terapeut og medisinsk yogaterapeut. Hun er ekspert på fysisk og mental arbeidshelse.

Foto: Aftenposten Henning M. Heitmann Heitmann er advokat og partner i advokatfirmaet Sands. Han leder firmaets faggruppe for arbeidsrett. Heitmann er også mye brukt som foredragsholder innen feltet og gir faglige uttalelser i mediesaker.

Foto: Aftenposten Alexandra Plahte Alexandra Plahte er jurist og leder for pensjonsrådgivning i Formue Pensjonsrådgivning AS. Hun jobber som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte. Plahte er ekspert på pensjon og ulike avgangsordninger.

Foto: Aftenposten Helene Tronstad Moe Helene Tronstad Moe er forsker og foreleser i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun jobber på Høyskolen Kristiania. Hun har mye kunnskap om jobbintervjuer og tester. I tillegg har hun bred erfaring fra rekruttering og lederutvikling i næringslivet.

Foto: Aftenposten Gisle Hellsten Gisle Hellsten er leder ved Karrieresenteret ved UiO. Han er ekspert på CV-er, søknader og jobbintervjuer. Hellsten har lang erfaring med å karriereveileder. Han svarer på det meste innen studie- og karrierevalg.

Foto: Aftenposten Guri Larsen Guri Larsen er rekrutteringsekspert og har ledet ett av Norges største rekrutteringsselskaper gjennom 16 år. Hun er nå fagsjef for rekruttering i DNB. Svarer på spørsmål om CV, søknad, intervju, tester og andre utvelgelsesmetoder du kan møte på når du søker jobb.

Foto: Aftenposten Runar Homble Runar Homble er arbeidsrettsadvokat og partner i Homble Olsby. Han bistår arbeidsgivere og arbeidstagere i forskjellige arbeidsrettssaker. Han jobber med blant annet omstillingsprosesser, oppsigelser og praktisk ledelse av ansatte. Homble holder også kurs og foredrag om disse temaene.

Foto: AFTENPOSTEN Mette Manus Mette Manus er karriereveileder. Hun hjelper ungdom og voksne med å finne rett utdanning og yrke. I tillegg arbeider hun med omstilling i bedrifter.