Henriette Wulff hadde ikke så mye bransjeerfaring å skilte med da hun forsøkte å overbevise gårdeieren om at de gamle fabrikklokalene på Grim passet perfekt til å drive bar i.

KRISTIANSAND: – Vi møttes på Starbucks på Torvet, og jeg drev og «pitchet». Jeg måtte si: «Jeg har aldri jobbet i bar før, men synes du ikke at jeg skal få åpne en bar?»

Det forteller Henriette Wulff i podkasten Det ho sa! Hun er nå i gang med sin andre sommersesong med Vinbaren på Mølla.

Lenge hadde hun hatt lyst til å starte noe i lokalene. Under pandemien fikk hun satt opp et møte med Daniel Svendsen i Svendsengruppen for å lufte sin idé.

– Jeg tror nok at vi «vibet» på energi og visjon, og at han fikk følelsen av at jeg hadde gjennomføringskraft, sier Wulff.

Samarbeidet ble etablert, stedet ble shinet opp og tillatelsene kom på plass. Men at det ble akkurat vinbar, var tilfeldig.

– Det er faktisk overhodet ikke min drøm å drive bar. Jeg gjorde det fordi jeg ville sitte på det stedet og drikke god vin. «Hvem skal fikse det?», tenkte jeg. «Meg. Greit. Opp med ermene og gjør det,» sier Wulff.

Hva hun tenker om nabokonflikten, sin nye jobb i en helt annen bransje og det å gripe muligheter som dukker opp, kan du høre i episode 68 av Det ho sa!

Søk den opp der du lytter til podkast, eller spill den av direkte i spilleren under: