Treningssenter-gründer Miriam Mumtaz dømmer ingen for å kose seg ekstra om sommeren, og mener man kan ha rolige dager med god samvittighet.

KRISTIANSAND: – Jeg møtte ei som gikk og spiste av en McDonald's-pose. Hun skulle akkurat til å ta et skikkelig jafs av hamburgeren. Og så så hun meg. Jeg kødder ikke, hun tok posen og heiv den. Dette skjedde halv fire på morgenen, sier Miriam Mumtaz lattermildt om da hun traff på en bekjent en sen natt i Tollbodgata.

Mumtaz forteller om hendelsen i podkasten Det ho sa!

– Jeg tenkte: Jeg var jo bare der privat, jeg bryr meg ikke om hva andre gjør. Men det er klart: Jeg har jo lyst til å bidra og hjelpe til!

Gründeren som blant annet startet opp Spring treningssenter, og nå driver Urban Fitness på Lund, ser på trening som en livsstil der alle kan finne sin nisje. I sin karriere som toppspiller i fotball følte hun mye dreide seg om å påpeke feil, og hun savnet mental trening. Det har fått henne til å forstå hvor viktig det er å sette gode mål og finne aktiviteter man trives med.

– Jeg vet ikke hvorfor, det bare skjer, svarer Miriam Mumtaz på spørsmål om hvorfor hun har så lyst til å starte mange nye ting. Foto: Kristin Ellefsen

– På sommeren blir man litt slapp, og da handler det kanskje om å gjøre litt andre ting. For eksempel ta lengre sykkelturer eller gå i fjellet. Ta aktive valg - lek med ungene i vannet, svøm til den brygga. Prøv å tenke litt mer aktivitet enn trening. Hvis det regner, start dagen med en treningsøkt, men hvis det er sol og sommer - nyt livet, for vi trenger også litt ro! sier Mumtaz.

Selv må hun prioritere hardt mellom mange prosjekter. Hun omtales som en «seriegründer» som bobler over av nye idéer. Akkurat nå driver hun treningssenter, holder på med boligstyling, hjelper andre med merkevarebygging og er involvert i lansering av ulike apper.

I podkasten forteller hun om at hun møter mange mennesker som snakker om nye prosjekter de har lyst til å sette ut i livet, men hun stusser over at ikke flere blir realisert.

– Mange flere burde gjøre noe med idéene sine, sier hun.

Hvis du går med en idé du har lyst til å satse på, får du tips til hvor du bør begynne i episoden med Miriam Mumtaz. Du kan også høre om da hun fikk latterkrampe av forslaget til en mulig investor, hvordan hun selv får nye idéer og hvorfor Mumtaz hater svaret «jeg skal prøve å få det til».

«Det ho sa!» er Fædrelandsvennens podkast om arbeidsliv og karriere. Her møter du gjester som deler personlige erfaringer, tips og triks. Noen av dem har stått i livets største kriser, mens andre forteller om fantastiske vendepunkt. Følg gjerne med på arbeidet med podkasten, og kom med dine innspill, på Facebook og Instagram.