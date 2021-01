Tilbake på hjemmekontor? Slik øker du motivasjonen og får en bedre arbeidshverdag!

Er du en av dem som merker at runde to på hjemmekontor tærer på? Hvilke grep kan du ta for å trives? Hvordan blir digitale møter bedre og er det ok å slå av kamera når kollegaer presenterer noe?

Kristin Dale er konserndirektør for Mennesker og kommunikasjon i Agder Energi, på sitt hjemmekontor. Hun forteller at Agder Energi allerede hadde planene klare for en eventuell pandemi da korona rammet verden. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: Vi har snakket med Kristin Dale, konserndirektør for Mennesker og kommunikasjon i Agder Energi og med it-sjef Miriam Csango, som kan det meste om digitale arbeidsplasser.

I denne episoden av Det ho sa! får du flere tips du kan ta i bruk med en gang, både som leder og som ansatt. Hør blant annet om hvilket utstyr som bør være på plass, hva som er god digital møteledelse, triksene som får deg opp av kontorstolen og hvorfor god selvledelse aldri har vært viktigere.

