Spørsmål:

Firmaet jeg jobber for, har gjort mange nyansettelser gjennom pandemien. Det er jo bra, men nå er det ikke kontorplasser til alle.

Derfor er jeg mer eller mindre nødt til å fortsette på hjemmekontoret. Kan jeg som ansatt pålegges å ha mer eller mindre fast hjemmekontor?

Hva kan arbeidsgiver forvente av meg når jeg er på hjemmekontor? Og hvilket ansvar har arbeidsgiver her?

Svar:

Hei, og takk for spørsmålet. Den økte bruken av hjemmekontor har ført til at mange stiller seg de samme spørsmålene som du gjør. Selv om arbeidslivet er blitt mer fleksibelt, og hjemmekontor er kommet for å bli, er det noen grunnleggende kjøreregler som gjelder.

Pålegg om hjemmekontor

Arbeidsgiveren din kan i utgangspunktet ikke pålegge deg hjemmekontor, med mindre det følger av arbeidsavtalen din. På samme måte kan heller ikke du som ansatt kreve å få ha hjemmekontor. Jobben skal som hovedregel utføres på arbeidsstedet dere har avtalt i arbeidsavtalen.

I spesielle situasjoner vil arbeidsgivere kunne gi pålegg om hjemmekontor, slik mange har opplevd under koronapandemien. Plikten til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø etter lovgivningen, sammenholdt med myndighetenes pålegg og anbefalinger, ga mange arbeidsgivere saklig grunn til å sende ansatte på hjemmekontor. Jeg forstår det slik at dette også skjedde i ditt tilfelle.

Arbeidsgiveren din kan imidlertid ikke pålegge deg en permanent hjemmekontorordning.

Krav om avtale

Hvis du skal jobbe hjemmefra på mer permanent basis, må du og arbeidsgiveren din følge reglene i hjemmekontorforskriften. Forskriften krever at dere må inngå en hjemmekontoravtale i slike tilfeller. I avtalen skal det blant annet fremgå hvor stor del av jobben som skal gjøres hjemmefra, hvilken arbeidstid som gjelder og hvem som skal bekoste utstyret som skal brukes på hjemmekontoret.

Det stilles ikke krav om at ansatte som sporadisk eller i begrenset grad har hjemmekontor, skal inngå en slik avtale.

Foto: AFTENPOSTEN / Aftenposten Runar Homble er arbeidsrettsadvokat og partner i Homble Olsby.

Styre arbeidstiden

Når du er på hjemmekontor, er du på jobb som andre ansatte. Du må derfor forholde deg til arbeidsavtalen din på lik linje med andre ansatte.

Hjemmekontoret gir deg med andre ord ikke automatisk en rett til å styre arbeidstiden din eller bestemme hvilke oppgaver du skal utføre. Styringsretten til arbeidsgiveren din gjelder altså selv om du ikke jobber fra arbeidsgiverens lokaler.

Fysiske belastninger

Arbeidsgiveren din har et ansvar for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette gjelder også når du er på hjemmekontor. I utgangspunktet gjelder arbeidsmiljølovens regler fullt ut. For ansatte som jobber hjemmefra på mer permanent basis, lemper imidlertid hjemmekontorforskriften noe på kravene.

Arbeidsgiveren din skal da så langt som det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Blant annet skal arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medføre uheldige fysiske belastninger.

Snakk med arbeidsgiveren

Mange har et ønske om å jobbe helt eller delvis hjemmefra også fremover. Jeg forstår det slik at dette ikke er tilfellet for deg. Etter mitt syn gjør du da klokt i å gi arbeidsgiveren din beskjed om at du ønsker å komme tilbake på jobben, slik at arbeidsgiveren din får lagt til rette for dette.

Med vennlig hilsen Runar.

