Ni tips til jobbsøkere: – Har du hull i cv-en, stå for det

– Til arbeidsgivere vil jeg si at det finnes så mye gull, og det er verdifullt å få inn folk med et litt annet syn. Det er mye kompetanse i det å ha hull i cv-en, sier Tone Sagedal.

Hun er regionleder i Agder og Rogaland for Frisk Utvikling, som leverer arbeidsmarkedstiltak til Nav. Vi ba henne komme med råd til dem som ønsker å komme i jobb, og her er hennes tips:

1. Ikke vent til en stilling blir utlyst. Se deg om og kontakt bedrifter du tenker du kan bidra med noe i.

2. Bruk nettverket. Spør bekjente hvordan det er i deres bedrift, om vedkommende tror de trenger folk, hvem du bør snakke med. Gå til sjefen og si at du har snakket med din bekjente og tilby din kompetanse.

3. Når du søker jobb, få fram hva du kan levere av det som etterspørres. Få fram at du er motivert. Det holder ikke at du synes det ser gøy ut å jobbe der, bedrifter trenger folk som har kompetansen de etterspør. Presenter heller det du kan bidra med.

4. Vær ydmyk og fleksibel.

5. Vær obs på at søknader leses kritisk. Hvis du for eksempel er overkvalifisert til en stilling, bør du synliggjøre hvorfor du søker.

6. Hvis du har havnet «i kjelleren», er det mulig å komme deg opp. Ikke gi opp. Det kan være lurt å ha noen å sparre med, som kan hjelpe deg å se muligheter og kompetanse i et nytt lys.

7. Ikke ta alt personlig. Dersom du ikke får en stilling, handler det ikke om at du er dårlig, det kan være de har behov for noen med enda mer spisset erfaring fra bransjen.

8. Hvis du ikke har utdannelsen eller kompetansekravene det spørres etter, men mener du har erfaringen de behøver, søk likevel! Ikke list opp alt du mangler. Presenter heller hva du kan bidra med.

9. Har du hull i cv-en, stå for det! Du har lært mye i det hullet også. Hvis du for eksempel har hatt trøbbel med ryggen, kan du si at du lærte mye av det, at du gjør øvelser hver dag og ikke har kjent på det siden.

Flere tips til jobbsøking får du i sakene under. Nav har samlet tips til å skrive jobbsøknader og cv.