Karrierekoden: Er småbarnsforeldre bortskjemte i arbeidslivet?

Er det rettferdig at småbarnsforeldre får komme sent og gå tidlig fra jobb? Hør ukens episode av Karrierekoden.

Utnytter foreldre det at de har barn til å sluntre unna på jobb? Småbarnsforeldres frynsegoder er tema i ukens episode av Karrierekoden. Foto: Stein Bjørge

– Det er akseptert å si at man kommer for sent på morgenen fordi det var «kaos med levering i barnehagen», men du får ikke like forståelsesfulle blikk om du er forsinket med bussen.

Ukens episode av Karrierekoden handler om frynsegodene man får på jobb fordi man har fått barn. Er det urettferdig at småbarnsforeldre får komme sent og gå tidlig?

– Det er en forskjell mellom dem som har barn og dem som ikke har barn. Det er helt åpenbart, sier Jonas Brenna, forfatter av kronikken «Grådige og bortsjemte småbarnsforeldre».

Sammen med småbarnsmor Synne Hellum Marschhäuser er han gjest i ukens episode av Karrierekoden.

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 07:45

