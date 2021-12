Gunvor Launes er ekspert på trøblete tanker og fobier, vil kvitte seg med ordet «sliten» og debuterte med standup som 57-åring.

Psykiateren, som jobber ved DPS Lister, var nylig gjest i Fædrelandsvennens karrierepodkast Det ho sa!

Podkasten kan du høre i vinduet nederst i artikkelen, eller søke den opp der du lytter til podkast.

I episoden får du et helt konkret råd til hvordan du kan håndtere negative tanker ved å sette av «kontortid» hver dag.

I tillegg kan Launes by på et lynkurs i å være synlig på jobb. Hun snakker varmt om å ikke være redd for å «tabbe seg ut», men fikk selv kjenne litt på hva angst kan gjøre med kroppen da hun takket ja til å gjøre flere forestillinger med standup. (Det hører med til historien at hun prøvde hun å få mannen til å kjøre i motsatt retning av der showet skulle være).

Gunvor Launes jobber med kognitiv terapi og eksponeringsterapi. Nå er hun ansatt ved DPS Lister, men jobber også med å bygge opp angsttilbud i Grimstad og Arendal. Foto: Jacob J. Buchard

