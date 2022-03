Lederen kjente på skam da hun ble gravid. Når bør du fortelle sjefen at du skal ha barn?

– Jeg følte skam over å ha satt i gang ting og skapt en del forventninger, og så skulle jeg brått ut igjen fordi jeg var gravid, sier konsernleder Margrethe Ollendorff Lien.

Mange kvinner lurer på om de bør fortelle om graviditet i jobbintervjuer. Andre frykter at oppgavene deres har forvitret når permisjonen er over. Lite har skjedd på feltet på flere år, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Om jeg som leder syntes det var vanskelig å skulle fortelle om graviditet, hvordan er det da for andre? spør Lien.

Fryktet å belaste andre

Maskinene lager en jevn dur av støy. I luften ligger et lett støvlag, og enorme kjøretøyer frakter stein og grus forbi oss. Midt i steinbruddet står Lien ikledd hjelm og en anleggsjakke som er vanskelig å få lukket over magen.

Det var mye stolthet da hun tok over som konsernleder i familiebedriften Feiring AS sist høst. Som tredje generasjon ved roret hadde hun mange tanker om fremtiden og hva hun ønsket å gjøre.

Mye var fortsatt bare på tegnebrettet da overraskelsen kom halvannen måned etter at hun inntok sjefsstolen. Konsernlederen var allerede tre måneder på vei.

– Jeg kjente på alle følelsene i starten. Det var litt panikk. For dette ville skape mer jobb for andre. Jeg har truffet overraskende mange som har hatt følelsen av at de svikter kolleger når de velger å få barn. Det er synd.

– Det er på tide at vi ser på småbarnsforeldre som personer med superkrefter. Ingen er bedre på logistikk og planlegging, sier Margrethe Ollendorff Lien. Foto: Tomm W. Christiansen

Ser flere henvendelser

En av fem henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningstjeneste på samfunnsområdet arbeidsliv, gjelder graviditet eller foreldrepermisjon.

– Vi ser dessverre en økning fra 2020. Og vi kan med sikkerhet fastslå at folk opplever å bli forskjellsbehandlet. Det skjer for eksempel ved at de ikke får jobb mens de er gravide, eller som følge av foreldrepermisjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Han påpeker at henvendelsene handler om flere aspekter, blant annet lønn og tilrettelegging. Men særlig er det to temaer som går igjen.

– Mange er gravide samtidig som de står i en rekrutteringsprosess. De lurer på om de skal informere arbeidsgiver om dette. Mange frykter også å få andre arbeidsoppgaver etter permisjonen.

I fjor utarbeidet Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met en rapport på oppdrag fra ombudet. Blant funnene var at forskjellsbehandling av foreldre i arbeidslivet nærmest er uendret siden 2014.

– Vær ærlig med arbeidsgiver

Karriereveileder Mette Manus har gjennom årenes løp hatt mange henvendelser fra gravide kvinner. En vanlig problemstilling er om man bør si at man er gravid i jobbintervju.

– Mange opplever et dilemma rundt om de skal informere arbeidsgiver eller ikke. Jeg har tro på åpenhet, og jeg tror det lønner seg for tilliten i lengden. Det vil jo måtte fortelles før eller siden, sier Manus.

Samtidig mener hun at du ikke nødvendigvis trenger å fortelle det på første intervju, dersom det ligger an til flere runder i rekrutteringsprosessen.

– Jeg tror nok mange kanskje holder kortene tett til brystet for å se hvor seriøs kandidat de blir ansett som, og så sier det senere i prosessen.

For gravide som ikke skal bytte jobb, er det også ofte et dilemma knyttet til når man skal informere om svangerskapet. Manus mener dette er individuelt, og at helsetilstand og forhold til arbeidsgiver spiller inn.

– Jeg synes det er opp til den enkelte. Mange vil dele nyheten med en gang og trenger ikke tilrettelegging på jobb. Andre har kanskje en jobb som krever visse hensyn. Noen kan bli veldig syke de første månedene, men man kvier seg likevel med å fortelle om en graviditet før det har gått ca. tre måneder. Da er sjansen for å beholde fosteret nokså sikker, men fortsatt kan det ta litt tid før graviditeten synes.

Konsernlederen valgte å informere alle ansatte om graviditeten tidlig. Her med kollegene Sigurd Tørseth (t.h.) og Eirik Nyberget. Foto: Tomm W. Christiansen

Valgte åpenhet

Etter å ha snakket med mannen og de nærmeste, sendte Lien ut en video til alle de ansatte. Det ble en usminket og ærlig fortelling om hva som ventet.

– Da jeg var åpen om det, og samtidig turte å si at jeg var redd for å skuffe og belaste andre, endte det med mye åpenhet fra de andre i ledelsen også. Det ble en god kultur for at flere delte personlige ting.

Hun mener åpenheten har resultert i et bedre team med mye tillit. Samtidig ga det henne anledning til å lære mer om kvalitetene til kollegene.

– Vi innså at dette også kunne være en mulighet for andre. Jeg måtte finne ut hva de andre var gode på, og hvem som kunne overta noen av oppgavene. For folk er ofte gode på mer enn det de gjør til vanlig.

Redd for å miste oppgaver etter permisjon? Les mer lenger ned i saken.

Margrethe Ollendorff Lien gleder seg til permisjon, selv om graviditeten kom overraskende på. Foto: Tomm W. Christiansen

Frykt for å miste oppgaver etter permisjon

Mette Manus sier mange ansatte med rette er redde for at oppgavene blir borte eller annerledes når de kommer tilbake fra foreldrepermisjon.

– Det skjer ofte at oppgavene forsvinner eller endres. Mange opplever at de skyves ut på sidelinjen, ikke minst i bedrifter der det er spisse albuer.

Bjørn Erik Thon påpeker at arbeidsgivere etter likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitet- og redegjørelsesplikt.

– Arbeidsgiver har plikt til å kartlegge om de har en god plan for at de som skal i permisjon, kan komme tilbake til samme stilling som før permisjonen, og gjøre en god jobb.

Fortell arbeidsgiver hva du ønsker

Margrethe Ollendorff Lien synes foreldrepermisjon kan være en mulighet til å forme jobben sin.

– Fortell arbeidsgiver hva ved jobben som motiverer deg mest, og hva som er grunnene til at du vil være i jobben. Da er det liten fare for at den jobben forsvinner.

Manus mener det også kan være en god anledning til å la andre ta over oppgaver du ikke liker.

– Om jobben krever mye reising, kan det være fint å få slippe det. Det er mange oppgaver man kan få bort, slik at jobben blir gunstigere. Men da må du være tydelig på hva du ønsker, og hva du vil bort fra, sier Manus.