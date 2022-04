– Jeg visste at noe av det lureste gründere kan gjøre, er å ha en veldig god avtale i bunn. Så da sa jeg til pappa: Jeg vil gjerne at vi skal jobbe sammen, men vi må ha en god avtale i bunn, sier Helene Mørne, som er ukas gjest i podkasten Det ho sa!

I episoden forteller hun om hvordan det er å jobbe så nært med et familiemedlem, faren Tor Mørne. Avtalen de lagde for noen år siden har de ikke endret på.

– Den har vi ikke tatt opp av skuffen en eneste gang.

Helene Mørne er administrerende direktør i Carbonor. I podkasten forklarer hun hva karbonfangst egentlig handler om, hun snakker om sitt miljøengasjement og om forretningsideen selskapet er bygget på.

Mørne brenner også skikkelig for likestilling og har blitt mer og mer bevisst på hva som er viktig for å bli tatt på alvor. Det er definitivt ikke at man må gå i drakt og høye hæler på jobb.

Hør episoden der du lytter til podkast, eller spill den av direkte i vinduet under:

Helene Mørne (t.h.) sammen med Birgitte Klækken utenfor Pressens Hus i Skippergata i Oslo, der podkasten ble spilt inn. Foto: Monika B. Birkeland

