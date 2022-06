EVJE OG HORNNES: – Det er et tema mange tenker er privat. Det er det jeg ønsker å bryte, sier Kristina Merete Støvik.

Gründeren fra Moisund som nylig var gjest i Fædrelandsvennens podkast Det ho sa! er både stolt og rørt over responsen på det nettbaserte tilbudet hun står bak. Allerede under testperioden meldte det seg 80 medlemmer. Siden er tilbudet fast etablert og bygd ut. Kort fortalt er det et program med ulike moduler som medlemmene følger gjennom et år.

– Kundene kan være kvinner som har slitt med seksualiteten sin eller de som synes den er helt ok, mens som ønsker noe mer, forklarer Støvik. Hun beskriver det som en «reise» der man utforsker og kommer i kontakt med seksualiteten sin.

Gründeren synes det er gøy å leke seg kreativt og kunstnerisk i sosiale medier. Foto: Jim Rune Bjorvand

– En ære!

For Støvik er portalen noe langt mer enn en forretningsidé. Hun opplever det rett og slett som en ære å få være med å formidle kunnskap om et tema hun mener skole og helsevesen snakker for lite om.

– Alle menneske bør spørre seg om «er dette er min seksualitet eller noe jeg har adoptert fra porno, media, undervisning eller venner», sier hun i podkasten.

Støvik er hun utdannet barnevernspedagog og sexolog med tilleggsutdanning innen rus og psykiatri. Hun er også mindfullness-lærer og yogainstruktør. Selv beskriver gründeren sin tilnærming til seksuell helse som holistisk.

–Det er ikke alle som skjønner det helt

Kristina Merete Støvik skryter av Innovasjon Norge for at de velger å prioritere bedrifter som hennes. Hun ser det som en anerkjennelse av at det å løfte opp kvinners seksualitet er viktig. Samtidig skulle hun egentlig ønske at jobben hennes ikke var nødvendig.

– Det påvirker hele livet å kjenne at kroppen er i live!

Kan bli pinlig stillhet

I podkasten forteller Støvik om hvordan hun fikk idéen og hva hun vil oppnå med sin nettportal. Hun har selv opplevd hvor mye det betyr å ha en god seksuell helse.

– Å elske og anerkjenne underlivet sitt er veldig kraftfullt, sier Støvik.

Men ikke alle synes det er like lett å snakke om det som er hennes faglige lidenskap. Støvik føler av og til at det kan være litt krevende å skille seg ut på et lite sted.

– Ja, det det kan bli litt stille når jeg forteller hva jeg driver med. Det er ikke alle som skjønner det helt, røper hun i Det ho sa!

Bryte tabuer

Noen tilbakemeldinger skulle hun gjerne vært foruten, spesielt enkelte av de som kommer i sosiale medier.

Men hun har sluttet å skamme seg og å tenke at det handler om henne selv. Hvordan hun har greid det, hva hun gjør for å bryte tabuer og hva det neste er hun drømmer om kan du høre i Det ho sa!

Hør episoden gratis der du lytter til podkast, eller spill den av direkte under:

Kristina Merete Støvik (t.h.) har selv erfart hvor mye det betyr å ha en god seksuell helse. Her er hun hos Fædrelandsvennen under innspillingen av podkasten Det ho sa!. Til venstre Monika Birkeland og i midten Birgitte Klækken. Foto: Jim Rune Bjorvand

