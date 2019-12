Knut Arild Hareide mener man trenger kritiske venner på jobb. Signe Dons

Er du enig i alt sjefen sier? Da har du et problem, mener Knut Arild Hareide

Krf-profilens karrieretips får kritikk i denne ukens episode av Karrierekoden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide kunngjorde nylig at han går ut av politikken. Hva skal han gjøre nå? Og hva er hans beste jobbsøkertips?

Elise slakter Hareides karrieretips om å være seg selv. Da forklarer han at rådet kan gi fordeler hvis du bruker det riktig.

