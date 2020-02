Kjøpte hytte på Hovden uten innlagt vann og strøm

Den typiske fritidsboligen på Hovden koster like under 2,8 millioner kroner. For 1,8 millioner måtte Irene og Erik si fra seg strøm, innlagt vann og bilvei, men fikk til gjengjeld hytte i strandkanten tre minutters kjøretid fra sentrum.