Jeg fikk en pangstart første dag på jobb etter sommerferien. På vei hjem kolliderte jeg med to rådyr i 80-sonen på E18.

Jeg hørte et dunk og i bakspeilet så jeg bildeler, hjelpeløse dyr og verdens beste medmennesker.

Som person er jeg veldig impulsiv og opp igjennom årene har jeg ikke håndtert uforutsette hendelser spesielt bra. Hver gang det oppstod en krise, var det den følelsesmessige reaksjonen som fikk overtaket først, før jeg etter litt tid klarte å handle rasjonelt.

Som da jeg som 20-åring glemte deler av bagasjen min på Flytoget og min første reaksjon var å rope høyt ut "HVA GJØR JEG NÅR JEG HAR GLEMT BAGASJEN MIN PÅ FLYTOGET" midt i avgangshallen på Gardemoen.

Jeg fikk noen rare blikk og en vennlig sjel pekte meg i retning av togterminalen. Der lå hittegods med min bagasje. I tillegg til retur av ryggsekken min, fikk jeg en god prat med togverten om alt fra hvor jeg var på vei til hans opplevelser med å glemme bagasje.

Anne Klepsland Simonsen jobber til daglig med kompetansespørsmål i NHO Agder og har tett kontakt med regionens næringsliv. Liker å lese stillingsannonser og har over gjennomsnittet interesse av å følge med på arbeidsmarkedet. 40 år, gift og mamma til to. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Kjartan Bjelland

Livets skole og aldring har hjulpet meg til å bli litt mer behersket for hver gang det skjer noe brått og uventet. Da uhellet med rådyrene skjedde føltes det helt uvirkelig og jeg tenkte at nå måtte jeg gjøre rasjonelle handlinger.

Jeg spurte sjåføren i bilen som stoppet rett bak meg om det var riktig å ringe politiet.

– Ja, svarte han.

Og mens jeg ringte med litt skjelvende stemme til 112 iført gul refleksvest, stoppet flere biler. Bilene lagde en vifte-formasjon slik at trafikken bak måtte stoppe.

Det ene rådyret døde momentant, mens det andre rådyret ble hardt skadet og forsøkte å fortsette ferden videre over veien. Da tok sjåføren i bilen bak meg kommandoen ved å varsle bilene som kom imot slik at de unngikk å kollidere med rådyret. Samtidig fikk en annen av mine gode hjelpere tak i rådyret, slepte det inn i veikanten og avlivet dyret på best mulig måte.

Da kom tårene mine som et tegn på både medfølelse for dyrene og takknemlighet for hjelpen fra alle rundt meg.

Hvordan reagerer du?

Ingen reagerer helt likt når uforutsette hendelser skjer. Og vi har også ulike forutsetninger og kompetanse for hva vi kan bidra med i en krise. Det gjelder både privat og på jobb.

Men vi kan alle bidra som de personene vi er. Arbeidsmarkedet er presset og de fleste bedrifter jeg snakker med forteller om hvor vanskelig det er å få tak i folk.

Ett av unntakene er det nystartede flyselskapet Norse Atlantic Airways med hovedkontor i Arendal. De har opplevd en skyhøy interesse fra piloter som vil fly selskapets Dreamlinere.

«Hire for attitude, train for skills»

Når de velger sine ansatte blant tusenvis av søkere har de med seg det gode, gamle ordtaket «you hire for attitude, you train for skills». Det betyr at søkerne ikke bare rangeres etter formell kompetanse og erfaring.

Selskapet legger særlig vekt på holdninger, motivasjon og personlighet. Det er menneskene i selskapet som utgjør kulturen i Norse.

Nå starter høstjakta for bedrifter på jakt etter folk.

European Leadership, et nettsamfunn på LinkedIn, delte nylig en melding om at ledere ikke bygger bedrifter, men de bygger mennesker som bygger bedriften for deg. Og uansett formelle kvalifikasjoner og erfaring er det minst ti ting vi alle kan bidra med i hverdagen som ikke krever talent:

Komme på tida Arbeidsmoral Innsats Kroppsspråk Energi Holdning Lidenskap Ta imot tilbakemeldinger Gi det lille ekstra Være forberedt

Tilbake til den sørlandske hovedvei en tidlig augustkveld. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre da uhellet var et faktum, men ble reddet av snille og flinke folk rundt meg.

– Dette kunne skjedd hvem som helst, og nå skjedde det deg. Jeg er jeger, så det eneste jeg kunne ønske var at dyra hadde blitt spart til høstjakta, spøkte en av redningsmennene da vi ryddet ulykkesstedet.

Nå starter høstjakta for bedrifter på jakt etter folk. Et godt råd til arbeidsgivere er å satse på medarbeiderne de allerede har og vise frem samarbeidskulturen i selskapet til arbeidssøkere. Og som jobbsøker må du i jobbsøknaden få frem hvorfor du søker deg til akkurat den bedriften, hvilken kultur du vil være en del av og hvordan du kan bidra inn i kulturen. Lykke til!