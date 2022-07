Men denne spalten skal ikke handle om mine late feriedager uten bekymring for annet enn hva jeg skal spise til neste måltid og om hjemreisen går som planlagt med SAS-flyet som tok oss sydover. Ukens spalte er en hyllest til alle ungdommer som i disse dager skaffer seg viktig arbeidserfaring gjennom sine sommerjobber.

NHO-sjefen Ole Erik Almlid delte før ferien erfaringen fra hans første sommerjobb som «snekkerhåndtlanger». – Jeg lærte meg å holde tiden, strekke meg etter resultater og jobbe i team. Det er mange unge som har sin første arbeidsdag i sommer. Heldigvis har vi bedrifter som tar dem på alvor og gir dem en god start på arbeidslivet. Eksempelet til Ole Erik viser så bra at vi alle må begynne et sted, som vanligvis er helt på bunnen i hierarkiet, og derifra jobbe oss oppover gjennom erfaring og utdanning. Arbeidserfaring gir lærling og dannelse.

Anne Klepsland Simonsen jobber til daglig med kompetansespørsmål i NHO Agder og har tett kontakt med regionens næringsliv. Liker å lese stillingsannonser og har over gjennomsnittet interesse av å følge med på arbeidsmarkedet. 40 år, gift og mamma til to. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Kjartan Bjelland

Min første sommerjobb

Min første ordentlige sommerjobb var som servicemedarbeider på Kilsund service og marina. Jeg landa jobben gjennom hjelp fra NAV og en nabo, som tilfeldigvis jobbet som leverandør til bensinstasjonen. Ei nesten 16 år gammel jente som stolt og ydmyk ikledde meg piquet-skjorta med Hydro Texaco-logoen på. Arbeidsoppgavene var å stå i kassa, betjene pølsedisken, fylle på varer og hjelpe kunder med å fylle drivstoff på båtene. Påhengsmotorer skulle også blande inn en andel prosent olje i bensinen. Jeg husker fortsatt kommaregelen jeg lærte av Henrik, eier og driver av bensinstasjonen gjennom mange år. Regneregelen hjalp meg med å briljere i hoderegning foran erfarne sjøfolk. Samholdet mellom kolleger, stamkunder, nye kunder og hyppige varepåfyll fra leverandører gjorde arbeidsdagene innholdsrike. Og jeg var ikke lite kry den første gangen jeg fikk lønn, mine egne penger, etter timevis på beina langs brygga. Lønna var verdt alt strevet og litt til.

Ta godt vare på ungdommene

Denne sommeren er det mange som meg og Ole Erik, som har sin første sommerjobb, på brygga, hos håndsverksfirmaet, i butikken, på fabrikken og lageret. Og jeg blir oppriktig lei meg når jeg leser avisartikler om ungdom på jobb som har blitt skjelt ut av voksne som mener at køen går for tregt, prisene er for høye og aktivitetsreglene for strenge. Som kunder har vi alle et stort og viktig ansvar for å gjøre ungdoms første møte med arbeidslivet så godt som mulig. Husker du ikke selv hvordan det var å være fersk i arbeidslivet og ny i jobben? Det tar tid å kjenne alle rutiner, vite de smarte triksene og gjøre arbeidsoppgavene raskt. Og prisene og reglene som gjelder er utenfor ungdommenes kontroll. De er satt ut fra bedriftens hensyn til regelverk og lønnsomhet.

Særlig reiselivsbedriftene her i regionen melder fortsatt om mange ledige sommerjobber, spesielt for ungdom over 18 år. Samtidig dukker det stadig opp is-butikker og andre etableringer initiert av ungdom under myndighetsalder. I tillegg til seg selv ansetter de flere jevnaldrende ungdom. Unge som skaper sin egen arbeidsplass, opparbeider seg evner til å tenke nytt og ikke minst til å skape verdier. Dette er egenskaper de får god bruk for videre i arbeidslivet og vil kunne utgjøre en forskjell i jobbintervjuprosesser.

Ta sommerkøen med et smil

Jeg spoler tilbake til bensinstasjonen. Det var ofte laaaang kø fordi stedet var populært både for tanking og påfyll av proviant. En sommergjest fra Østlandet hadde gjort storhandel som makset kredittkortgrensa og jeg måtte stå i telefonkø hos kortselskapet for å få lov til å sende transaksjonen gjennom. Kollegaen min tok unna så godt hun kunne i kassen ved siden av, men køen fortsatte å vokse ut av butikklokalet. Heldigvis tok en stamkunde brodden av hele køkaoset ved å si høyt «ja, her jobbes det hardt i dag». Jeg kikket opp på han og så smilte og lo vi.

Vi gjør jo alle så godt vi kan når vi er på jobb. Og sommerkø må tas med et smil – så langt som overhodet mulig.