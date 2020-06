Hvorfor er det så skummelt å snakke i store forsamlinger?

De fleste av oss har kjent på nervøsitet når vi skal holde en presentasjon eller tale ved en selskapelig anledning, skriver psykologeksperten. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock

Hvorfor er det så skremmende for folk flest å ta ordet i offentlige forsamlinger? Faktisk har en undersøkelse vist at folk er mer redd for å snakke i forsamlinger enn å dø.

