Rike kunder er de mest sårbare

I middelalderens Europa var legebesøk forbeholdt de rike. Pasientene var tilfredse. De var overbevist om at datidens behandling virket og kunne i tillegg føle seg hevet over fattiglusene. Men dessverre var legenes kvasivitenskapelige inngrep så håpløse at sjansen for å overleve var større om man ikke oppsøkte lege. Vanlig folk kom altså best ut.