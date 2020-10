Hva gjør sukker med kroppen din?

For mye sukker kan gi en rekke negative effekter på både helsa og humøret. Foto: NTB / Shutterstock

Vi hører ofte at sukker er skadelig for helsa og at det er noe vi ikke bør ha for mye av i kostholdet. Men hva skjer egentlig i kroppen når vi spiser det?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn