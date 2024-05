– Jeg er helt forskrekka over at de gjør sånt mot gamle folk, sier Tina Kjærvik.

16. april mistet hun pappaen sin, Thomas Jensen. I den ferske sorgen ringte hun rundt og ordnet diverse praktiske ting som var knyttet til farens navn.

– Jeg ringte Fjordkraft dagen etter han døde, og ba dem om å overføre abonnementet på mamma. Men de svarte at det ikke var mulig, hun kunne visst ikke overta, men måtte tegne ny avtale, med ny bindingstid, for samme husholdning og målepunkt. Går det an? spør Tina.

Ikke nok med dét: 4. mai, nærmere tre uker etter farens død, fikk enken faktura i posten. Der krever Fjordkraft 500 kroner i såkalt bruddgebyr, pluss 12,24 øre i forsinkelsesgebyr fordi strømselskapet ikke hadde fått trukket pengene på avtalegiro.

– Det var ikke rart, bankkontoen var sperret fordi pappa var død, forteller Tina.

Makabert og helt forskrekkelig at de ringer en død mann. Tina

Fakturaen fra Fjordkraft ble sendt nær tre uker etter at familien hadde opplyst strømselskapet om at mottakeren var død. Foto: privat

Fakturaen viser bruddgebyret. Foto: privat

Thomas Jensen hadde også mobilabonnement gjennom Fjordkraft. Mobilen hans lå i en skuff hjemme, fortsatt med strøm. Dagene etter dødsfallet ringte den flere ganger. Til slutt tok Tina mobilen ut av skuffen og sjekket.

Samme nummer hadde ringt fire ganger. Hun ringte tilbake. Det var Fjordkraft. Selgeren i andre enden kunne bekrefte at de hadde ringt for å få kunden tilbake.

– Jeg synes det er makabert og helt forskrekkelig at de ringer en død mann. Vi hadde jo sagt fra til selskapet at han var død, sier Tina.

Tina jobber i Polaris markedstjenester AS.

Thomas Jensen døde 16. april i år. Han var i mange år aktiv i Telemark Fuglehundklubb. Foto: Privat

De etterlatte mener at Fjordkraft ved et enkelt søk i Folkeregisteret kunne sjekket om vedkommende kunde var flyttet eller død.

– Jeg er ikke sur eller sinna på Fjordkraft, men jeg tenker på andre eldre mennesker som kanskje ikke har noen til å hjelpe seg. Jeg tipper mange betaler både bruddgebyr og annet fordi de ikke spør og klager. Jeg kjenner til en dame som nylig hadde tilsvarende opplevelse med et annet strømselskap, forteller Tina.

Jon Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft. Foto: Fjordkraft Jon Eikeland kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft

Dette sier Fjordkraft

Kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Jon Vaag Eikeland, er forelagt historien.

– Det bruddgebyret skulle ikke vært sendt ut, sier han.

– Så det er altså likevel lov å be om at et strømabonnement blir overført til en annen i samme husstand?

– Ja, det er det. En enke eller enkemann kan overta abonnementet. Det samme gjelder ved samlivsbrudd, hvis den som abonnementet står på, flytter. I slike tilfeller blir kunden registrert med en flyttekode. Men i tilfellet du forteller om, skulle kundeservice ha strøket bruddgebyret fordi flyttingen av abonnementet ikke skyldtes faktisk flytting men dødsfall, svarer Eikeland.

Akkurat i dette tilfellet var abonnemenet et såkalt Spot med forvaltning. Det har tre måneders bindingstid, eventuelt 500 kroner i bruddgebyr. I følge Eikeland er det få kunder som velger dette abonnementet, med en mer komplisert struktur der avkastning er en del av avtalen.

– Jeg vil bemerke at denne feilen ikke kunne skjedd hvos det var snakk om en vanlig spotpris-avtale som ikke har oppsigelsestid.

– Har du forståelse for at de etterlatte opplevde det som upassende at en av deres telefonselgere ringte til avdødes telefon for å få kunden tilbake?

– Helt klart. Det er veldig beklagelig at det mobilnummeret ikke ble slettet med én gang. Jeg har forståelse for at de etterlatte opplevde det, sier Eikeland.

Han bekrefter at en telefonselger ringte nummeret til Thomas Jensen 17. og 18. april, altså de to dagene etter at han var død.

Kommunikasjonsrådgiveren forteller at Tina Kjærvik og hennes mor har vært i kontakt med kundeservice igjen denne uka, og at bruddgebyret er ettergitt. Det bekrefter Tina.

– Han jeg snakket med sa at vi kunne betale fakturaen så skulle han trekke 500,- fra mammas neste regning… men det ville jeg ikke for jeg betaler ikke forsinkelsesgebyr for en faktura vi ikke skulle ha. Det ville jo si at vi tapte 12,24.

Selskapet opplyser at det vil se på internrutinene etter hendelsene Tina Kjærvik og moren opplevde. Fjordkraft er det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge, og har siden 2017 også tilbudt mobiltelefoni i privatmarkedet. Foto: Fjordkraft

– Har Fjordkraft tatt noen læringspunkter av denne historien?

– Ja, vi ser at rutinene våre ikke har vært fulgt, og vil gjennomgå hvordan det kunne skje. For framtida vil vi sikre at beskjeder som kommer til oss om at en abonnent er død, også kommer videre til andre deler av selskapet, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Eikeland.