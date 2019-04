Forsov seg til oppkjøringa. Kjørte farens bil alene for å rekke den.

KRISTIANSAND: Visste du at Erik Follestad egentlig er sørlending? Eller at han driver et utested på Aker Brygge?

Erik Follestad er ukas podkastgjest og forteller blant annet om veddemålene som ga oss «Sommerkroppen» og «Juletragedien».

Hør podkasten i Spotify

Hør podkasten i iTunes

Helene Abusdal

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Fem siste fra Tidsklemma:

#16 Frank Strandlis sønn sluttet med fotball og håndball. Nå er han en av Norges beste Fortnite-spillere

#15 Ble svindlet for 22.000 kroner på Bahamas

#14 – Gi senioruka til småbarnsforeldre

#13 Lederkurs, Solskjær og kafébesøk med fremmede

#12 Bursdagspress, matkasting og sjenerte sørlendinger