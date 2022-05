Sommeren nærmer seg med stormskritt og du har kanskje allerede sjøsatt båten. Er du usikker på hvilke regler som gjelder for deg og din båt, eller lurer du på hvilke fartsgrenser som gjelder?

Uavhengig av om du har mange års erfaring med båt eller dette året er første gang du begir deg ut i de norske farvann, kan det være en god idé å sette seg inn i reglene som gjelder for kjøring av båt.

Småbåt eller fritidsbåt?

Reglene for mindre båter finnes i småbåtloven. Denne loven skiller mellom en småbåt og en fritidsbåt. En småbåt er en båt som ikke er større enn 15 meter, mens en fritidsbåt er en båt som ikke er større enn 24 meter som ikke brukes i næringsvirksomhet.

Hva som er en småbåt avhenger derfor av størrelsen på båten, mens hva som er en fritidsbåt avhenger av hva båten brukes til. Det er dermed mulig at en båt både kan defineres som småbåt og fritidsbåt.

Hvem kan kjøre båt?

Det finnes ikke noen nedre aldergrense for å kjøre båt, men dersom du er under 16 år, kan du ikke kjøre en båt som er lengre enn åtte meter eller som har større motor enn ti hestekrefter.

Er du er 16 år eller eldre, kan du trygt kjøre båter som er under åtte meter og som har en mindre motor enn 25 hestekrefter.

Ingrid Alida Dovland er utdannet ved Universitetet i Tromsø, har jobbet i Oslo, og nå flyttet hjem til Sørlandet. Hun jobber som advokatfullmektig i Advokatfirma Tofte AS. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Macel Tiedje

Dersom du er født 1. januar 1980 eller senere, og skal kjøre en fritidsbåt med en lengde som overstiger åtte meter eller som har en motor med mer enn 25 hestekrefter, må du ha tatt båtførerprøven. Personer som er født før 1. januar 1980 er fritatt kravet om båtførerbevis, og kan kjøre båter opptil 15 meter uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis.

Det kan imidlertid være en god ide å likevel ta båtførerprøven for å øke kunnskapen knyttet til navigering, sjømerker og godt sjømannskap.

Dersom du skal kjøre båt utenfor Norges grenser, bør alle – uavhengig av alder – ha båtførerbevis. Bakgrunnen for dette er at mange land krever at man har et internasjonalt båtførerbevis der et standard båtførerbevis er en del av kravet.

Hvor fort kan man kjøre?

Det finnes flere forskrifter som inneholder regler om fart til sjøs. I tillegg kan det gjelde kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy.

Fartsgrensene på sjøen gjelder for alle sjøfarende, med unntak av politiets fartøy, brannvesenets fartøy, ambulansens fartøy, forsvarets fartøy, fartøy med lege ombord og fartøy i sjøredningstjenesten.

Det er båtførers ansvar å avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon, annen trafikk, og egne ferdigheter slik at det ikke oppstår fare, skade eller ulemper for andre og omgivelsene.

Ved ferdsel ved badeplasser er det ikke tillatt å kjøre fortere enn fem knop innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer på offentlige badeplasser.

Ved overtredelse av fartsreglene kan man risikere bøter. Ved grove overtredelser kan man risikere fengselsstraff.

Promillegrense

I Norge er det tillatt med en promille på maksimalt 0,8 når du kjører en båt som er under 15 meter. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det naturligvis at båtfører er edru bak roret.

Dersom du har planlagt å ta båten med på lengre turer over landegrensene, er det viktig å være oppmerksom på at promillegrensen varierer mellom ulike land.

I Norge er ethvert brudd på promillegrensen å anse som en grov overtredelse av småbåtloven som gir grunnlag for tap av førerretten.