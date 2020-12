Bruker video for å nå fram i jobbsøkerbunken

Tone Rønning Dahl håper videosøknaden skal hjelpe henne til flere jobbintervjuer. Foto: Jacob J. Buchard

Etter å ha søkt på opp mot 100 jobber og bare kommet inn på et fåtalls intervjuer, bestemte Tone Rønning Dahl seg for å ta et utradisjonelt grep.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn