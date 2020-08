Tankefeil styrer oss mer enn vi er klar over

Hvor mye blir egentlig virkeligheten fordreid av tankene våre? Det avhenger av graden av tankefeil. Jo mer tankefeil, jo mer vil man misforstå og tolke hendelser feilaktig.

Tankene våre kan fordreie virkeligheten. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock

Hva menes så med tankefeil? Tankefeil er en slags kognitiv forvrengning der en tolker hendelser, seg selv, eller andre mennesker på en forvridd måte. Det blir som å se seg selv i et trollspeil på tivoli der speilet forteller deg at du er fet selv om du er helt normalvektig. På tivoli vet man at det fordreide speilbildet ikke gjenspeiler sannheten, men når det gjelder fordreide tanker blir de ofte sett på som fakta. Når vi tror på tankefeil oppfatter vi flere situasjoner som negative og får flere negative følelser enn vi trenger. I det følgende vil jeg presentere ti vanlige tankefeil illustrert gjennom et tenkt eksempel.

«Oda» tenker at dersom hun ikke får A på alle eksamener er hun en fiasko. Hun er preget av «enten- eller tenkning». Hun ser ting i sort-hvitt der det er lite rom for nyanser. I hennes hode er en situasjon som ikke er perfekt, mislykket. Hun har altfor høye standarder og pålegger seg mange «skal, må og bør krav», noe som gjør at hun føler hun ikke strekker til. Hun er også ekspert på å «overgeneralisere». Da kjæresten hennes kom for sent til en avtale var hennes første tanke «han kommer alltid for sent». Her trekker hun en negativ konklusjon ut fra en enkelt hendelse i stedet for å ta all sin erfaring med kjæresten i betraktning. Det som er tilfellet er at han sjelden kommer for sent. Dette er samtidig et eksempel på en annen tankefeil, nemlig «negativt mentalt filter» som innebærer at hun plukker ut en enkelt negativ detalj og dveler ved den, i dette tilfellet hans upålitelighet. Hun zoomer kun inn på det negative og ignorerer det positive.

Åshild Tellefsen Håland er psykologspesialist og jobber som forskningsleder på Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand. Foto: Kjartan Bjelland (arkivfoto)

Hun tolker i tillegg forsentkommingen som et tegn på at han ikke bryr seg nok om henne. Tankefeilen her er at hun «trekker forhastede konklusjoner» på tynt grunnlag. Automatisk konkluderer hun med at han har noe i mot henne. Hadde hun sjekket, hadde hun funnet ut at forklaringen på at han er sen var at han havnet i bilkø. Da han dukket opp til avtalen var hun sint og «stemplet» ham som «respektløs». Hun opptrer som om problemet ligger i kjærestens karakter eller vesen, ikke som noe som tilfeldigvis skjer. Hun setter også lett merkelapper på seg selv. I stedet for å si at hun har gjort noe feil, stempler hun seg selv som at hun er mislykket. Hun greier ikke å skille mellom den hun er og det hun gjør. «Oda» har også en tendens til å «diskvalifisere det positive». Hun avviser positive erfaringer ved å si at de ikke teller. Når hun for eksempel har lykkes i noe tilskriver hun det andre forhold enn egen innsats, f.eks.: «Prøven var jo så lett». Ved å diskvalifisere positive hendelser opprettholder hun sine negative antagelser om seg selv og andre.

«Emosjonell resonnering» er en annen tankefeil hun er et offer for. Dette innebærer at hun antar at hennes negative følelser gjenspeiler virkeligheten. For eksempel «når jeg føler det slik, må det være sant» eller «når jeg er sint på kjæresten, må det bety at han har gjort noe galt.» Hun unnlater å ta hensyn til annen informasjon som kan nyansere situasjonen. Da forholdet til kjæresten tok slutt tok hun på seg all skyld selv om han var utro. Tankefeilen hun bruker her kalles «personliggjøring» og medfører at hun tar på seg skylden når ting går galt, selv om det logisk sett er vanskelig å se en slik sammenheng. Etter bruddet er hun overbevist om at hun ikke vil få noen ny kjæreste. Her bruker hun en tankefeil som kalles «spådomskunst», som innebærer en overbevisning om at ting ikke vil gå bra og der hun ikke vurderer mulige andre framtids-scenarioer som ofte er mer sannsynlige.

Et tips for å endre tankefeil er å prøve å identifisere dem slik at en kan utvikle alternative måter å tenke på. Still deg så spørsmål som: Finnes det alternative forklaringer? Finnes det noen nyanser i min tolkning? Kan jeg handle annerledes og se hva som skjer? Når en avslører løgnen i de negative forvrengte tankene som gjør at en kjenner seg elendig, vil en føle seg bedre.