Droppet karrieren som megler og solgte hus for veldedig jobb

Andreas Jølstad tok et verdivalg og bestemte seg for å «hoppe av hamsterhjulet». For å ta jobben som mer enn halverte lønna, måtte hytta selges og familien flytte til et rimeligere hus.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn