Tall fra SIFO viser at mange har fått økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. I tillegg stiger prisene på strøm, drivstoff og mat samtidig med økende rente.

Hva gjør man om man havner i en situasjon der man ikke er i stand til å dekke sine økonomiske forpliktelser?

Skaff deg en oversikt

For å kunne håndtere gjelden din, bør du først finne ut av hvor mye du skylder, og til hvem. Videre anbefales det å sette opp et budsjett med full oversikt over inntekter og utgifter. Bruk skattemelding, lønnsslipper og regninger i dette arbeidet.

Hvis dette er vanskelig, kan du søke råd og hjelp hos NAV i kommunen din. De er pålagt å hjelpe innbyggere med gjeldsproblemer med å sette opp budsjett, gi råd og informere om rettigheter. Tjenesten er gratis. Også rådgivere i banker og advokater kan rådgi.

Kontakt kreditorer

Neste steg er å kontakte kreditorer for å forhandle om en privat avtale. Ved midlertidige betalingsproblemer kan en betalingsutsettelse eller endret nedbetalingsplan kanskje være tilstrekkelig.

I noen tilfeller kan kreditorer redusere renter eller hovedkrav som følge av den situasjonen du har havnet i. Kreditorene vil enkelte ganger også kunne godta såkalt akkord. I praksis innebærer dette at du betaler et lavere kontantbeløp mot at resten av gjelden slettes.

Det er lurt å få en skriftlig bekreftelse på det du og kreditorer blir enige om.

Gjeldsforhandling gjennom namsmannen

Dersom du har forsøkt, men ikke lykkes med, å komme frem til en privat avtale med kreditorer, kan du søke namsmannen om gjeldsforhandling. Namsmannen kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet.

Gjeldsordningsloven oppstiller visse krav som må være oppfylt for å få gjeldsforhandling. Loven krever at du er varig ute av stand til å gjøre opp gjelden og at det ikke virker støtende for andre at du får gjeldsordning. I denne vurderingen har blant annet gjeldens alder og type gjeld betydning.

Dersom namsmannen vurderer at lovens krav er oppfylt, åpnes gjeldsforhandlinger. I første omgang får du betalingsutsettelse i fire måneder for å forhandle med kreditorer om en frivillig ordning. Det er opp til partene hvilket innhold en slik avtale skal ha. De aller fleste kommer ved hjelp av namsmannen frem til en ordning i løpet av perioden.

Tvungen gjeldsordning

Dersom du ikke kommer frem til en frivillig ordning, kan du be tingretten om å fastsette en tvungen ordning. Hovedregelen er at en tvungen gjeldsordning varer i fem år, men slik at arv og gevinster som mottas i to år etter dette kan måtte betales til kreditorer. Normalt vil du bare få gjeldsordning én gang i livet.

Normalt får du beholde bolig av rimelig standard med vanlig innbo og løsøre, men andre eiendeler må selges.

Også for tvungen gjeldsordning stiller gjeldsordningsloven en rekke krav. I perioden må du akseptere en nøktern levestandard. Normalt får du beholde bolig av rimelig standard med vanlig innbo og løsøre, men andre eiendeler må selges.

Bil kan kun beholdes dersom denne har en nøktern standard og er helt nødvendig som følge av for eksempel arbeid eller funksjonshemming.

Tingretten foretar en skjønnsmessig vurdering av hvor mye du trenger til å dekke vanlig livsopphold som mat, klær, transport, lege, nødvendig husleie og husholdningsartikler etter en nøktern standard. I tillegg skal du kunne dekke noen ekstrautgifter ved ferie og høytid. Veiledende utgangspunkt er fastsatt i egen forskrift.

Som utgangspunkt må du betjene gjeld som er sikret med pant i bolig, og som ikke overstiger 110 prosent av boligens markedsverdi. Det er likevel vanlig å få avdragsutsettelser i gjeldsordningsperioden.

Gitt at du overholder alle forpliktelser i perioden, vil all gjeld som ikke er pantesikret bli slettet når ordningen avsluttes. Hvis du imidlertid ikke betaler i tråd med ordningen, oppheves denne, og du risikerer utleggsforretninger, tvangssalg og i verste fall konkurs.