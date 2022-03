I vår innføres det strengere regler for bruk av elsparkesykler. Det vil blant annet innføres promillegrense og aldersgrense for å styrke trafikksikkerheten.

Helt siden elsparkesyklene hadde sitt inntog i norske byer i 2019 har det vært mange og delte meninger om bruken av disse. Det har vært et stadig økende konfliktnivå mellom fotgjengere, andre trafikanter og elsparkesyklister. I tillegg har det vært høye skadetall og store trafikksikkerhetsutfordringer som følge av den økte bruken av elektriske kjøretøy.

For å styrke sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til trafikanter har regjeringen i flere år arbeidet med å få på plass en strengere regulering av bruken av elsparkesykler. I fjor vår ble det bestemt at elsparkesykler maksimalt kan ha en hastighet på 6 km/t ved forbikjøring av fotgjengere. Det ble også innført et forbud mot å kjøre mer enn én person på elsparkesykkel.

Den forrige regjeringen foreslo å innføre både promille- og aldersgrense uten at disse forslagene ble vedtatt. Forslagene trer imidlertid i kraft denne våren sammen med flere andre nye regler.

Innføring av promillegrense og aldersgrense

De allerede besluttede endringene som trer i kraft denne våren omfatter for det første at små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn». Denne omklassifiseringen er i tråd med vegtrafikklovens definisjon av motorvogn, og innebærer at bestemmelsene om motorvogn i vegtrafikkloven vil gjelde for bruken av elsparkesykler.

Ingrid Alida Dovland er utdannet ved Universitetet i Tromsø, har jobbet i Oslo, og nå flyttet hjem til Sørlandet. Hun jobber som advokatfullmektig i Advokatfirma Tofte AS. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Macel Tiedje

Denne våren innføres det også en promillegrense. Frem til nå har det ikke eksistert noen promillegrense ved kjøring av elsparkesykler. Dette har medført at mange har benyttet elsparkesykler i alkoholpåvirket tilstand, noe som også har bidratt til flere ulykker og personskader enn ellers. Promillegrensen for bruk av små elektriske kjøretøy blir nå 0,2, og er den samme promillegrensen som for bil og øvrige motorvogner.

Det innføres også strengere regler for barns bruk av elsparkesykler. Det innføres for det første en aldersgrense på 12 år. For det andre innføres det et påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. Innføringen av hjelmforbudet har sammenheng med at den vanligste skaden blant elsyklister er hodeskader.

Det kan bli forbudt å kjøre på fortau

I tillegg til de ovennevnte reglene som innføres denne våren, har regjeringen sendt ytterligere forslag om regelendringer på høring. Den 28. mars blir det klart om forslagene blir gjennomført.

Regjeringen har for det første foreslått å innføre et forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette. Forslaget har bakgrunn i at fortauet i utgangspunktet er etablert for gående, det er mange som ikke følger gjeldende regler, og reglene er vanskelige å håndheve.

Sistnevnte alternativ vil gi de yngste elsparkesyklistene et tryggere alternativ der man kan velge mellom vegbane og fortau.

Dersom det innføres et forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau, kan det være aktuelt å heve aldersgrensen for bruk av elsparkesykler til 16 år. Et mulig alternativ til dette forslaget er å i stedet tillate barn og unge som er over 12 år, men under 16 år å kjøre på fortau. Sistnevnte alternativ vil gi de yngste elsparkesyklistene et tryggere alternativ der man kan velge mellom vegbane og fortau.

Videre er det foreslått at elsparkesykler skal omfattes av bilansvarsloven. Dette vil i så fall gjelde et krav om å tegne ansvarsforsikring som blant annet vil kunne sikre skadelidte en bedre erstatningsdekning ved ulykker og bidra til risikoreduserende atferd både hos utleiere og private brukere.

Endelig har regjeringen foreslått å innføre formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de reglene vi har for moped. Begrunnelsen for å innføre formildende regler for tap av førerrett i disse tilfellene skyldes at skadepotensialet er mindre ved kjøring av elsparkesykkel sammenliknet med personbil. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.