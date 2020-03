Psykologens tips: Slik kan hjemmeisoleringen bli til noe positivt

Er du hjemme med barn i disse dager, kan du gi dem erfaringer de vil ha nytte av senere i livet.

Hjemmeisoleringen byr på utfordringer. Men det finnes positive sider ved den også, mener vår psykolog. Foto: Illustrasjon: Sergio Membrillas

Line Marie Warholm

Psykologspesialist Line Marie Warholm vil fremover gi råd om hjemmelivet i disse koronatider. Forslag til temaer hun kan skrive om? Tips oss gjerne.

Psykologspesialist Line Marie Warholm gir råd i en ny og annerledes familiehverdag. Foto: Astrid Waller

For både voksne og barn er det lett å tenke på seg selv som ofre i en vanskelig situasjon. Mange familier strever med å få til det praktiske. Noen er bekymret for økonomien.

Men situasjonen gir oss også noen muligheter som vi kan prøve å utnytte:

Mer tid sammen

En stund fremover må vi være mye sammen med familien. Det kan være krevende, særlig hvis det er trangt om plassen. Men det gir også rom for å være sammen med våre nærmeste på en annen måte. Det er ikke ferie. I ferien stiller vi krav til at vi skal ha kvalitetstid og gjøre spennende aktiviteter. Nå har vi kvantitetstid.

Vi har mulighet til å tilbringe mye tid sammen uten at det stilles krav til innholdet i det vi gjør.

Vi har tid til å rydde barnerommene, vaske vinduer, gå gjennom gamle klær og kvitte oss med det som ikke lenger brukes.

Vi har tid til å vise tenåringene viktige dokumentarer på TV og lære dem å vaske klær.

Vi har tid til å lese bøker, både for oss selv og for barna.

Vi har tid til å kjede oss. Til å krangle. Til å bli venner igjen. Til å snakke sammen.

Fakta Om Line Marie Warholm 38 år, har to barn på 5 og 14 år og bonusbarn på 15 og 18 Psykologspesialist med videreutdanning innen psykoanalyse Bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, familievern, privat praksis og fra rettsvesenet

Tiden går saktere

Tempoet er skrudd ned i hele samfunnet. I media og helsevesenet kjenner man trykket. For oss andre er dagene lange. Det skjer lite.

I et samfunn der strukturen i livet og tidsskjemaet vanligvis er så stramt at vi aldri lurer på hva vi skal gjøre, kan mange nå plutselig gjøre ingenting. Vi må lage strukturen selv, underholde oss selv. Vi må finne initiativet inni oss. Vi løper ikke bare rundt og tilfredsstiller kravene som kommer utenfra.

Slitenhet og utmattelse er utbredte tilstander i befolkningen. De er blant de vanligste psykosomatiske symptomene vi ser. Korona-isolasjonen er god medisin for slike tilstander – hvis man klarer å benytte seg av den og ta imot stillheten og stillstanden som tilbys.

Plass til kjedsomheten

Å ha barna hjemme kan være slitsomt. Når de vanlige aktivitetene er borte og barna ikke kan treffe vennene sine, føler vi raskt et ansvar for å underholde og stimulere dem. Men det er sunt å kjede seg. Kjedsomheten skaper rom for at barna kan utvikle sin egen kreativitet.

Send dem ut i hagen, om du er så heldig å ha din egen. Eller på rommet – som jo er fullt av leker som det aldri er tid til ellers. Lek med barna hvis du har lyst, men still også krav til at de må leke alene. Bruke fantasien sin. Dette gir deg rom til å senke skuldrene. Det gir barna mulighet til å gjøre nye erfaringer.

Fellesskap fremfor individ

Koronaisoleringen gir oss anledning til å bidra i en nasjonal dugnad. Snakk med barna om situasjonen. Forklar dem at vi alle står sammen og jobber for å ivareta samfunnet og sørge for at svake ikke dør.

Vi må alle hjelpe til nå. Barna må hjelpe til hjemme. De kan for eksempel lage mat, rydde kjøkkenet, støvsuge og vaske badet. De store barna kan passe de små, slik at mamma og pappa kan jobbe. Ikke fremstill barna som ofre, men som viktige aktører. Det gir følelse av mestring og kontroll i situasjonen. Dette gjør at de også får en erfaring med at de ikke er verdens midtpunkt, men del av et større bilde. Det er tid for samhold og fellesskap.

HUSK!

Ha fokus på mulighetene, ikke bare begrensningene ved isoleringen

Kvantitetstid har mange fordeler. Gjør det du ellers aldri har tid til, øv deg på å gjøre ingenting, og ta deg tid til gode samtaler

Benytt anledningen til å senke tempoet, hvile og samle krefter

La barna kjede seg

Tenk fellesskap, ikke individ – også overfor barna

