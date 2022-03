Få ting er mer fortvilende enn å være forelder til et barn eller en ungdom som ikke klarer å gå på skolen. Som psykolog på videregående skoler er jeg ukentlig i kontakt med foreldre til unge mennesker som av ulike årsaker ikke klarer å gå på skolen. Felles for de fleste er en opplevelse preget av frustrasjon og håpløshet. De har prøvd alt, og det er lett å miste håpet. Det føles som en evig kamp både mot vegringen og systemet.

Temaet har vært oppe i flere medier den siste tiden, og NRK melder at bekymringsfullt skolefravær har økt ganske betydelig i løpet av pandemien.

Sammensatte historier

Det som slår meg når jeg møter ungdommer som strever med å komme på skolen, er hvor sammensatte historiene ofte er. Det er sjelden én grunn til at det ble vanskelig å gå på skolen. Det er sammensatt, og for mange er det vanskelig å sette ord på. Noen har opplevd mobbing eller utestenging, andre har opplevd lite mestring. Men mange vet ikke selv grunnen. Det er bare en vond og lammende følelse som kommer i møte med skolen og tanken på den.

Og når vi snakker om hva som gjør at det er så vanskelig å komme på skolen, kommer det ofte frem at det ikke er de samme grunnene som gjorde at det først ble vanskelig.

For mange handler det etter hvert om at de er stresset over alt de har gått glipp av, og hvordan de skal forklare til klassen at de har vært borte så lenge. Det er rett og slett vanskelig å komme tilbake. Og det er ikke blitt lettere etter to år med hjemmeskole og pandemi.

Lars Halse Kneppe er psykolog ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ved flere videregående skoler i Oslo. Foto: Anna-Julia Granberg

Slik kan du hjelpe ungdommen din

Men det er ikke håpløst. Det krever bare samarbeid, en realistisk plan og mye tålmodighet. Her er noen tips til hvordan du som forelder kan hjelpe ungdommen din.

1. Ta kontakt med skolen

Det aller viktigste du som forelder kan gjøre, er å etablere et godt samarbeid med skolen. For å få til det, er vi avhengige av regelmessig kontakt. Så ikke vær redd for å ta kontakt. Det er avgjørende for å etablere den tilliten som trengs for å få ungdommen tilbake på skolen. Uten den gjensidige tilliten mellom hjem og skole er det vanskelig å få til en endring. For hvis du som forelder ikke opplever tillit til skolen, kommer ikke ungdommen din til å gjøre det heller.

2. Legg opp til en realistisk plan

Med regelmessige møtepunkter med skolen vil det også være lettere å bli enige om en realistisk plan for oppmøte og opptrapping. De fleste ungdommer vil være avhengige av en gradvis og realistisk plan for opptrapping. Det kan være lurt å ta med ungdommen selv i utformingen av planen, siden noen vil prioritere enkelte fag, mens andre vil begynne med noen dager i uken eller enkelte timer.

Det viktigste er å legge opp til en plan der ungdommen opplever mestring, og at det føles meningsfullt. En regel jeg alltid bruker, er at planen aldri skal være mer ambisiøs enn at ungdommen selv føler at han eller hun kunne klart litt mer.

Det er mange veier til et vitnemål. Og ikke alle innebærer skole fem dager i uken i tre år.

3. Lag avtaler

I starten vil ungdommen din trenge ekstra støtte fra deg for å komme seg ut døren og på skolen. Men for at det ikke skal oppleves som mas eller en kime til konflikt, er det viktig at dere på forhånd lager klare avtaler for hvordan du skal hjelpe til og hva du skal gjøre de dagene det ikke går. For uansett hvor gode planer dere lager, kommer det ikke til å fungere hver dag. Noe av det viktigste er at dere sammen klarer å gå videre de dagene det ikke går, uten at det går utover relasjonen eller resten av uken.

4. Ikke heng deg opp i årsaker

Som forelder har du et behov for å forstå ungdommen din, men det er ikke alltid ungdommen din helt forstår seg selv. Og ungdommene vet ikke alltid hvorfor noen dager er så vanskelige eller hvorfor skole er blitt en så stor greie. De vet ikke årsaken, og mange synes bare det er slitsomt å bli spurt om det hele tiden. Derfor kan det være lurt å lage noen avtaler om hvordan dere skal snakke om temaet skole.

Men like viktig som det er å snakke om skole, er det at dere også kan snakke om andre ting. Ungdommene trenger sosial kontakt, og de trenger dere. De trenger noen å prate og le med. Og de trenger å høre at dere er like glade i dem selv på dager de ikke klarer å gå på skolen.

