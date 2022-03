Skolevegring er et symptom på noe langt mer alvorlig: Et samfunn som krever mer av barna våre enn vi har rustet dem til.

I Japan er det et utbredt fenomen at unge mennesker, særlig menn, i lange perioder trekker seg unna samfunnet, lukker seg inne, går i hi. Det kalles hikomori og settes i sammenheng med et samfunn preget av prestasjonspress og høye selvmordstall blant unge menn.

Når vi snakker om skolevegring i Norge, tenker vi om det som et skoleproblem, eller et problem ved skolen. Psykologspesialist Ole Jacob Madsen og arkitekt og forfatter Gaute Brochmann skriver 5. mars 2022 en kronikk i Aftenposten i forbindelse med utgivelsen av boken «Skolevegringsmysteriet». Flere har kastet seg inn i debatten, og det er lett å trekke frem skolen som den som står ansvarlig for løsningen på problemet. Men er det så enkelt?

Dagens foreldre strekker seg langt

Skolen bør være et trygt sted. Og noen ganger mislykkes skolen i å skape gode klassemiljøer. Det er et problem. Madsen og Brochmann trekker frem skolens fokus på samarbeid og prestasjoner. Man kan ikke lenger gjemme seg bakerst, alle blir sett hele tiden. Noen ganger er det godt å være én i mengden. Det er nyttige refleksjoner.

Det er for enkelt å se skolevegringen kun i lys av skolen. Det er symptomatisk for tiden vi lever i at vi peker ut ett system som skal fikse et problem. Vi står alle ansvarlige for retningen samfunnet vårt utvikler seg i.

Dagens foreldre strekker seg langt i å beskytte barna mot alt som er ubehagelig. Når jeg møter ansatte i skolen og helsevesenet, hører jeg frustrasjon og fortvilelse over barn og foreldre som i økende grad krever at systemet tilpasser seg det enkelte barn. Barna er vant til å kunne velge det som gir dem minst motstand. Og så er vi overrasket over at de ikke vil gå på skolen?

Enormt fokus på selvutvikling og endring

Mange barn og ungdommer i dag opplever et kontinuerlig press på hvem de skal være og hva de skal få til. De evalueres på skolen og i sosiale medier. De har foreldre som følger med og hjelper til – slik at de skal få mulighet til å utvikle seg til sitt fulle potensial. Og når familien samler seg foran TV til felles kos, kan de se hvordan voksne mennesker strekker seg til trommehinnene sprekker for (med Dag Otto Lauritzens ord) «å bli den beste utgaven av seg selv».

Vi har et enormt fokus på selvutvikling og endring. Samtidig er foreldrestilen lite egnet til faktisk å hjelpe barna våre med å utvikle en indre styrke: Til å stå i avvisning og skuffelse, tåle egen misunnelse, andres seire og eget nederlag. Det blir et voldsomt gap mellom det vi streber etter, og det vi får til.

I en slik barndom er det ikke underlig at man til tider velger å bli værende under dynen.

Helt ok å være midt på treet

I en slik barndom er det ikke underlig at man til tider velger å bli værende under dynen. Det er på tide med et paradigmeskifte i foreldrestilen. Det handler først og fremst om å være fornøyd med det som er godt nok, både hos oss voksne og hos barna. Om å stille krav til at barna skal bidra til fellesskapet fremfor å prestere på egne vegne. Dette må vi gjøre på dugnad – alle vi voksne rundt barna våre. Vi må skape et varmt samfunn, der det er helt ok å være sånn midt på treet.

Slik at vi kan si til barna våre: «Ja, skoledagen er slitsom og kjedelig. Og jeg skjønner at du ikke er på topp i dag. Men du kan trygt gå ut i verden som en halvbra versjon av deg selv. Det er godt nok!»

Line Marie Warholm Psykologspesialist og psykoanalytiker. Bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, familievern, privat praksis og fra rettsvesenet. Forfatter av boken Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket. Er spaltist i Aftenposten.

