Eksperter: Disse små grepene vil gjøre barnet ditt mer motivert på skolen.

Det er viktig å rose barn. Men måten man roser på påvirker barnas motivasjon og tro på hva de kan.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hvilke ord og tilbakemeldinger lærere og foreldre velger når de roser barn, virker inn på barnas tro på egen mestring. Det påvirker også hvor mye innsats barna legger inn og hvor utholdende de blir, ifølge forsker. Foto: Torbjørn K. Grønning

Kathrine Humberset

– Skal barna bli gode lesere, er det viktig at de har tro på egen mestring og interesse for lesingen.

Det sier forsker Bente Rigmor Walgermo, førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Lesesenteret i Stavanger. Hun viser til forskningsprosjektet «På sporet» som brukes aktivt i leseopplæringen på skoler over hele landet.

Professor Øistein Anmarkrud ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo har forsket mye på motivasjon hos barn og spesielt hos eldre skolebarn. Han sier at det er to spørsmål som er sentrale for om barn blir motivert eller ikke.

Her deler Walgermo og Anmarkrud tips både foreldre og lærere kan ha nytte av.

1. Barn som tror de kan klare noe, lærer mer

Hvilke ord og tilbakemeldinger lærere og foreldre velger når de roser barn, virker inn på barnas tro på egen mestring.

Dette påvirker igjen hvor mye innsats barna legger inn og hvor utholdende de blir.

– Vi vet at barn lærer fortere og mer hvis vi vekker interessen og troen på at de kan få det til. Utvikling av leseferdigheter, tro på egen mestring og interesse henger sammen. Det er viktig at voksne jobber med dette, sier Walgermo.

Barn som tror at de kan klare noe og har interesse for det de skal gjøre, får mer utholdenhet og drivkraft når noe er kjedelig eller vanskelig.

Studier viser også at det er bra for barn å tro at egen mestring ligger litt over deres faktiske ferdighetsnivå. Kort sagt: At barn tror de er litt bedre enn de egentlig er.

Anmarkrud påpeker at å tro på seg selv har en god sammenheng med læring. Men det må være realistisk. Du må ikke tro at du er mye flinkere enn det du faktisk er. Da kan det lett bli mange opplevelser uten mestring.

2. Nøkkelspørsmålene: «Kan jeg», «vil jeg» og «hvorfor»?

Anmarkrud sier det er to spørsmål som er sentrale for om barn blir motivert eller ikke: Kan jeg klare det og vil jeg gjøre det?

– «Kan jeg klare» handler om troen du har på deg selv. «Vil jeg gjøre det» handler om interesse, hva jeg kan bruke det til, om det føles viktig. Hvis barn skal være høyt motivert, må de kunne svare ja på begge disse spørsmålene, sier professoren.

Han sier videre at en god del klasseforskning viser nettopp at elevene spør: Hvorfor skal vi gjøre dette?

– Det er et legitimt spørsmål fra elever, fordi de bruker mye tid på skolen. En god del lærere svarer «fordi det står i boken», «fordi jeg sier det..» Andre lærere setter av tid til å snakke med elevene om dette, og det er viktig. Det handler om å ta barn på alvor.

Anmarkrud sier videre at forskning viser at barn er mer utholdende hvis man har en forventning om at de kan klare å lære noe.

previous





fullscreen next – Det er mer matnyttig å rose barn for arbeidsinnsatsen enn for resultatet. Da legger vi til rette for gode arbeidsvaner og økt tro på egen mestring, sier forsker og førsteamanuensis Bente Rigmor Walgermo ved Lesesenteret i Stavanger. 1 av 2 Elisabeth Tønnessen

3. Lag lister over superhelter eller godteri

Walgermo mener lærere og foreldre bør jobbe med sammenhengen mellom interesse, tro på egen mestring og ferdighetene i fagene fra første skoledag.

– Også leseferdighetene i første skoleår påvirkes av tro på egne evner og interesse for å lese. Når vi trigger barnas interesse inn mot lesing og skriving, blir barna mer oppmerksomme, holder ut lenger og får ofte til mer, uansett utgangspunkt.

– Hvordan vekker man barns interesse?

–Barn må føle at det kan brukes til noe nyttig. Mange synes det er gøy å jobbe med bokstavene i navnet sitt eller skrive små beskjeder til en mottager. Foreldre og lærere bør spørre seg «hva er det barnet interesserer seg for» – og finne lesestoff og skriveoppgaver om det. La barna lage lister over Pokémon, bilmerker, superhelter, fisk eller yndlingsgodterier.

Når de yngste barna skal lære seg noe nytt, som å lese, er de spesielt sårbare for nederlagsopplevelser, forteller Walgermo. De bør oppleve mestring gjennom tekster på deres nivå om noe de er interessert i.

Hun påpeker videre at de fleste barn er veldig glad i å lese bøker som inneholder noe de selv er opptatt av.

– Lærere har stor frihet til å velge metoder i første klasse. De første kompetansemålene i læreplanen i lesing og skriving kommer først etter 2. trinn, sier Walgermo.

– Selv om mange lærere er gode på dette, trenger vi å finne ut mer om hva engasjerende begynneropplæring er. Det har vært forsket mindre på denne aldersgruppen.

– Vi vet for eksempel at mange små positive leseopplevelser både hjemme og i klasserommet gjør at barn ofte velger å lese selv, sier hun.

4. Si til barn: Du jobber godt!

– Ros arbeidsinnsatsen til barn i stedet for å si at de er flinke, sier Walgermo.

Så hvordan gir man egentlig gode tilbakemeldinger, helt konkret?

– Du kan si: Her har du jobbet godt! I stedet for å si «så flink du er». Å si at barn er flinke kan ha lavere innvirkning på motivasjonen enn å fokusere på barnas innsats og arbeidsmåte. Da oppleves tilbakemeldingen bedre av barna enten resultatet er bra eller dårlig. De får tro på at de kan påvirke resultatet i neste arbeidsoppgave, sier hun.

Hvis barn hører at de jobber på en god måte, får de tro på at de klarer mer fremover. Innsatsen blir større. Og de holder ut lenge selv om teksten blir krevende.

– Førsteklassinger som kan minst om lesing har lavere tro på egne ferdigheter enn de andre elevene. Vi må være spesielt oppmerksomme på å styrke mestringstroen til disse elevene samtidig med leseopplæringen.

– Hva skjer hvis vi, som vi pleier, sier til barn at de er flinke?

– Barn tenker ofte at de er smarte eller ikke. Når voksne gir tilbakemeldinger som «du er flink», stimuleres tankene om at man enten er flink – eller ikke. Når voksne snakker om hvordan barnet oppnådde resultatet i stedet, kan nederlag på skolen rettes mot at innsatsen var for lav eller at arbeidsmåten ikke var god. Det kan barn gjøre noe med – i stedet for at de føler at de ikke får til noe, sier Walgermo.

Anmarkrud påpeker at man kan si at barn er flinke hvis man er konkret.

– En del studier gjort ved å ta opptak i klasserommet, der lærerne sier «det er flott» til elevene, viser at elevene ikke vet hva lærerne mente var flott når man spurte dem etterpå. Dette med å rose ligger i ryggmargen på lærere. Det er et godt prinsipp. Men jeg pleier å si: Når du skal rose barn, skal du legge på en setning med fordi. Ellers blir det innholdsløst, og det gir ingen retning for barna.