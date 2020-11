Psykologen: Alle strever med dette spørsmålet. Men få våger å innrømme det.

Tror du at du er den eneste som bekymrer deg for andres blikk? Da tar du feil. De fleste blir usikre av og til – særlig i sosiale sammenhenger.

Vi blir ensomme av å tro at andre ikke liker oss. Foto: Scanpix/Shutterstock

Line Marie Warholm

De færreste bekymrer seg aldri over hvordan andre mennesker oppfatter dem. Og det er heller ikke noe mål i seg selv å komme dit. Behovet for å bli likt og høre til gjør at vi tilpasser oss. Hvis alle kjører sitt eget løp hele tiden, blir det et hardt samfunn.

Frykten for avvisning

Men det er en balansegang: Hvis vi er veldig usikre på oss selv, kan vi ha vansker med å vise hvem vi er, hva vi står for og ikke minst med å sette de grensene vi trenger.

Dessuten påvirker redselen hvordan vi oppfatter de andre. Når vi frykter avvisning, blir vi veldig oppmerksomme på andres signaler. Derfor kan vi føle oss avvist uten at vi egentlig blir det. Du synes kanskje den andre mangler det overstrømmende smilet? Svarer litt kort? Det er ikke sikkert at det handler om deg. Kanskje den andre selv er usikker og redd?

Psykologspesialist Line Marie Warholm. Foto: Astrid Waller

I terapirommet er dette ofte et tema. Mange opplever at alle andre virker så trygge og selvsikre. Du har kanskje kjent på det selv? Følelsen av å være den eneste i et selskap som ikke klarer å slappe av og hygge seg? Kanskje snakker du febrilsk for å unngå stillhet. Kanskje får du ikke frem annet enn «nei» og «ja» og «hehe» når noen forsøker å få til en samtale med deg?

Du skal vite at du ikke er den eneste.

Hvorfor er det så viktig for oss å være inkludert?

Vi mennesker er sosiale individer. Og dét er det en grunn til: Vi er en art som ikke overlever dersom vi ikke knytter oss til foreldrene våre og utløser omsorg fra omgivelsene. Spedbarnet klarer seg ikke alene.

Vi utvikler oss relasjonelt gjennom kompliserte ubevisste prosesser: Foreldrenes blikk på barnet blir en del av barnets psyke og ligger der som en mal for hvordan verden tolkes og forstås gjennom resten av livet. Ubevisst blander vi sammen opplevelsen av å bli godtatt i vårt voksne liv, med følelser dypt inne i oss som stammer fra tidlig barndom.

I det ubevisste henger frykten for å bli avvist sammen med frykten for å bli forlatt og dø. Følelsene her og nå får kraften sin fra hendelser i en annen tid. Derfor blir disse følelsene våre så sterke.

Fakta Line Marie Warholm Psykologspesialist med videreutdanning innen psykoanalyse. Bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, familievern, privat praksis og fra rettsvesenet. Forfatter av boken Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket.

Enten du bare er litt ukomfortabel eller du kjenner svetten piple og pulsen dunke, prøver du antagelig – som de fleste – å skjule det så godt du kan. Vi vil ikke at de andre skal se hvordan vi har det. I tillegg til redselen for at de andre ikke skal like deg, får du frykten for at de skal se at du er redd. Dermed blir alt enda vanskeligere.

Tør du å vise sårbarhet?

Men hvorfor prøver vi så hardt å unngå å bli avslørt i usikkerheten vår? Hvis du er en gutt på 14 år, kan tilsynelatende selvsikkerhet være en beskyttelse mot å bli hakkekyllingen i klassen. Men for oss voksne er det jo ikke slik.

De fleste av oss reagerer med vennlighet og forståelse når vi ser at noen strever. Å vise egen sårbarhet vil i de fleste sammenhenger utløse positive reaksjoner fra omgivelsene. Det er den som dekker over egen usikkerhet med arroganse og selvskryt, som møter motstand hos andre. Hvis vi er ærlige på hvordan vi har det, vil vi altså ha større mulighet til å unngå det vi faktisk er redd for: Nemlig avvisning.

Slik gjør du omgivelsene en tjeneste

Å fremstå som selvsikker beskytter deg mot den skammen du kan føle over å ikke «mestre» det sosiale. Og det kan føles trygt å skjule seg bak den verdensvante fasaden når blodet bruser i ørene mens du forsøker å fremstå som avslappet og tilbakelent. Men når du virker suveren, gjør du det faktisk vanskeligere for dem rundt deg. Jo mer perfekt du fremstår, desto dummere føler de andre seg.

Du gjør omgivelsene en tjeneste dersom du kan være litt klønete, si noe dumt og kanskje le litt av deg selv. Det gjør at stemningen blir mer avslappet og at også de andre senker skuldrene. Og kanskje de til og med liker deg litt bedre.

Så neste gang du står der og føler deg dum, kan du huske å tenke på dette:

Du bidrar positivt i det sosiale dersom du tør å dumme deg litt ut.

Le av deg selv – det får alle til å senke skuldrene.

Den som virker mest arrogant, er antagelig den reddeste.