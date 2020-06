Velg riktig fri data-abonnement: Forskjellene du bør være klar over

Flere tilbyr fri data-abonnement, men pris og innhold spriker mye.

Telenor Next og Telia X er to av fire mobilabonnement med «fri data» du kan velge blant. Ingen kommer uten begrensninger eller «liten skrift». Foto: Geir Amundsen

Skal du tilbringe sommerferien på hytte, båt eller i hengekøye uten tilgang til wi-fi?

Er du storforbruker av mobildata, vil et abonnement med fri databruk gi deg bekymringsløs strømming uansett hvor mange filmer og TV-serier du måtte ønske å se. Du kan også dele data med resten av familien på hytta. Skal du strømme en film som varer i to timer, vil du trenge fra 0,5-3 GB.

Det begynner å skje ting i det norske mobilmarkedet, som lenge har vært preget av små og dyre datapakker. Både Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), har ønsket seg økt konkurranse.

To år etter at Chilimobil lanserte Norges første abonnement med tilnærmet fri data, har både Ice, Telia og Telenor kommet med sine fri data-varianter.

Men pass på, ingen av de såkalte fri data-abonnementene kommer uten begrensninger eller liten skrift. Det mangler fortsatt litt på fri datatilbudene som tilbys mobilkundene i de andre nordiske landene.

Hvilket «fri data»-abonnement passer best for deg?

Med en 4G-ruter og et data-SIM-kort kan du enkelt dele data med resten av familien på hytta. I praksis fungerer det som en Wi-Fi-ruter. Priser fra rundt 1000 kroner. Chilimobil er den eneste som p.t. ikke tilbyr denne muligheten. Foto: TPLink

Sammenligning til besvær

Det finnes i dag fire mobilabonnement å velge mellom, som alle har sine egne vrier og varianter i kategorien «fri data».

For å finne abonnementet som passer deg best, vil som alltid en analyse av databehov og bruksmønster være et bra sted å begynne.

Ice som bygger landets tredje mobilnett, tilbyr en 1000 GB tilleggspakke. Men kun i eget nett. Sjekk derfor om du har Ice-dekning på hytta eller campingplassen.

Fakta Mobildatabruk per time Så mye data bruker populære apper: Film og TV Viaplay: Inntil 1,8 GB per time Netflix: Cirka 0,25 GB per time i appen og inntil 3 GB per time i nettleseren NRK: Inntil 1,5 GB per time TV2 Sumo: Inntil 1,5 GB per time for direktesendinger og inntil 2,2 GB per time for film og serier Youtube: Cirka 1 GB per time Musikk og radio Spotify: 40–100 MB per time Nettradio: 60–90 MB per time Podkast: 40–90 MB per time Sosiale medier Snapchat: Cirka 1 MB per 10 sekunder (video) Facebook: Cirka 100 MB per time Instagram: Cirka 100 MB per time Kilde: Telia

Telia er rimeligere enn Telenor på fri fart

De to største mobiloperatørene, Telia og Telenor, gir deg begge nå 100 GB før farten strupes til 3 Mbps. Påfallende like tilbud, vil sikkert mange tenke. Det er likevel forskjeller:

Der Telia kun tilbyr høyeste tilgjengelige hastighet de første 100 GB-ene, har Telenor valgt å la kundene velge mellom tre ulike hastigheter.

Er det full fart som gjelder, kommer Telia klart billigst ut med 549 vs. 799 kroner per måned hos Telenor.

Telia gir «kvantumsrabatt» jo flere Telia X-abonnement som samles på samme faktura.

Begge tillater bruk av data-SIM (se faktaboks) om du planlegger å rigge opp en 4G-ruter på hytta i sommer. Det koster deg 99 kroner i måneden hos Telenor, men kun 30 kroner hos Telia. For et tvilling-SIM må du ut med henholdsvis 69 og 30 kroner i måneden.

Våger du deg utenfor landegrensene trekker Telenor det lengste strået, da de tilbyr deg å bruke hele kvoten på 100 GB i EU/EØS. Telia gir deg 30 GB å rutte med utenfor Norden og Baltikum.

Ønsker du mer enn 3 Mbps etter at 100 GB er passert, Netflix anbefaler til sammenligning 5 Mbps for videostrømming i HD-kvalitet, begynner taksameteret for ulike tilleggspakker å løpe hos både Telenor og Telia.

Er du opptatt av tilleggstjenester som ID-forsikring, nettslett og skylagring, tilbyr Telia og Telenor litt ulike varianter det kan være lurt å gå nærmere etter i sømmene.

Fakta Data-SIM og tvilling-SIM Ekstra Data-SIM brukes primært til mobildata, og benyttes ofte i enheter som skal kobles til internett. Kan også brukes i en 4G-ruter.

Tvilling-SIM brukes når man skal ha telefontjenester som tale, SMS og MMS på flere enheter.

Chilimobil har mest data med fri fart

Chilimobil var lenge alene om å tilby noe som lignet på fri data i det norske markedet.

Prisen har riktignok blitt oppjustert fra 399 til 499 kroner siden lanseringen i 2018, men modellen med 150 GB fordelt på 5GB om dagen med full datahastighet før farten strupes til 3 Mbps, vil trolig passe mange storforbrukere av mobildata godt.

Minus i margen blir det for at Chilimobile p.t. ikke tilbyr ekstra SIM-kort. Planlegger du å dele data med ungene i sommerferien, må du derfor bruke mobilen som modem.

Det er ikke utelukket at dette kan endre seg raskt, kan daglig leder i Chilimobil, Lars Ryen Mill, røpe. Det vil i så tilfelle gjøre Chilimobils abonnement enda mer attraktivt.

Ice størst, men kun i eget nett

Ice har valgt en løsning hvor kundene kan velge å kjøpe en tilleggspakke på hele 1000 GB for 99 kroner i måneden.

Den såkalte «Data frihet»-pakken kan legges på toppen av et Ice-abonnement på minimum 8 GB, som koster 299 kroner.

Når du er i et område med ice-dekning er ikonet gult. Foto: Geir Amundsen

Haken er at 1000 GB-pakken kun kan benyttes når du befinner deg i Ice sitt eget mobilnett. Gjør du ikke det, bruker du av den ordinære datakvoten (8 GB til 30 GB).

For å vite hvilken datapakke som gjelder, lyser ice+-ikonet gult når du er i Ice sitt nett.

Maks datahastighet for Data Frihet er 10 Mbps. Det fungerer til det aller meste, men du må nøye deg med å strømme i full-HD- og ikke 4K-kvalitet på hytte-TV-en.

Planlegger du å bruke en 4G-ruter for datadeling i sommer, er det greit å vite at det kun er hoved SIM-kortet som har tilgang på 1000 GB-pakken.

En kreativ løsning kan være å putte et tvilling-SIM i mobilen og hoved-SIM-kortet i ruteren, selv om Ice understreker at Data Frihet primært er utviklet og testet som et mobilabonnement, og ikke mobilt bredbånd.

Et paradoks

Det er unektelig et paradoks at en sak om fri data-abonnement ikke kan inneholde et eneste abonnement som gir deg ubegrenset med data uten noen form for hastighetsbegrensninger.

Slik Telenor og Telia tilbyr sine svenske mobilkunder med sine Ubegrenset-abonnement. Der er konkurranse- og markedssituasjonen en ganske annen, argumenterer de to.

Selv om Ice i 2019 økte markedsandelen sin i privatmarkedet fra 11 til 12,4 prosent målt i antallet abonnement, sto Telenor og Telia for 90 prosent av den totale omsetningen på 18,8 milliarder kroner.

Ja, det kan være vanskelig å sammenligne og finne riktig abonnement, men det er fort gjort å skifte, og det kan være penger å spare på å bruke forbrukermakten sin.

For å vurdere hvilket abonnement som passer best for deg, kan du sjekke ut en av prissammenligningstjenestene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har godkjent