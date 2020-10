Frustrasjonen med dårlig wi-fi er spesielt tydelig blant dem som avhengig av bredbånd for hjemmekontor.

60 prosent oppgir at en i husstanden er regelmessig avhengig av bredbåndet for hjemmekontor.

En stor andel av kundene forteller at de har installert utstyr for å forbedre dekningen i hjemmet, men at det ikke er nok til å heve opplevelsen.