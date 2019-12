Forbrukerrådet om mobilmarkedet: – Telenor og Telia begrenser konkurransen til sitt eget beste

Norske mobilselskaper tjener over 40 prosent mer per kunde enn i de andre nordiske landene. - En opplagt konsekvens av at Telenor og Telia kontrollerer 90 prosent av markedet, mener Forbrukerrådet.